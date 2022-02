OM Mercato : Grosse confidence sur l'adaptation de Gerson

Publié par Ange A. le 17 février 2022 à 08:56

Tulio de Melo a joué les intermédiaires pour le transfert de Gerson à Marseille. Il s’est confié sur l’intégration de son compatriote.

Mercato OM : Une tendance se confirme sur Gerson

Pour son premier mercato en tant que président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif. S’il a beaucoup recruté malin lors du mercato estival, le président de l’OM a également bouclé l’un des plus gros transferts de l’histoire du club. Recruté contre 20 millions d’euros en provenance de Flamengo, Gerson Santos da Silva est le troisième joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen. Son contrat est valide jusqu’en 2026. Ancien buteur du LOSC, Tulio de Melo a travaillé comme agent pour cet important transfert à Marseille. Ce jeudi dans les colonnes de L’Équipe, le Brésilien s’est exprimé sur l’intégration de son jeune compatriote. Il note des progrès.

Gerson à Marseille comme à Flamengo

L’ancien buteur lillois assure que Gerson se sent mieux à l’Olympique de Marseille. Il a vécu des premiers compliqués car « il y avait une grande attente autour de lui ce qui a rendu les choses un peu difficiles ». Tulio de Melo trouve l’international auriverde (4 sélections) «plus relax, moins nerveux et impatient » et qu’il « se rapproche de son meilleur niveau ». Le milieu olympien apprécie notamment l’ambiance au Vélodrome. Il aurait apprécié l’explosion du Vélodrome lors de la remontada contre Angers (5-2) lors de la 23e journée. « Il m’a dit que l’ambiance lors du match contre Angers était incroyable. Quand les Marseillais sont chauds, ils ressemblent aux supporters du Flamengo, et ça, ça plaît beaucoup à Gerson », a expliqué l’ancien attaquant de Lille.

Le milieu brésilien a déjà disputé 28 rencontres cette saison. Il compte 4 buts et 5 passes décisives. Avec 1845 minutes déjà disputées, il fait partie des 10 joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli sur la campagne en cours.