OM Mercato : Gerson sort une vérité sur son gros transfert

Publié par ALEXIS le 30 octobre 2021 à 15:53

Critiqué pour ses prestations peu convaincantes à l’ OM, mais aussi avec le Brésil, Gerson a admis une vérité sur son transfert de Flamengo.

OM : Gerson, « le prix de mon transfert est élevé, c’est donc normal »

Gerson, la grosse recrue estivale de l’ OM, peine à convaincre les dirigeants marseillais depuis son arrivée en Ligue 1 en juillet 2021. Son adaptation à Marseille est clairement difficile. Il a marqué un seul but et délivré une passe en 11 matchs disputés avec les Blanc et Bleu, toutes compétitions confondues. Le joueur de 24 ans a pourtant été recruté à prix d’or, soit 25 M€ selon Transfermarkt ! Les responsables de l’Olympique de Marseille et le staff technique des Olympiens attendent donc beaucoup de lui. Même ses prestations avec la sélection du Brésil ont soulevé la colère des supporters de la Seleçao après le match contre le Vénézuéla battu (3-1). Le Brésilien (3 sélections) a reconnu qu’il a en ce moment un gros souci et doit « se libérer l’esprit ».

Lors de son passage en conférence de presse, Gerson a avoué une vérité sur son gros transfert. « Les critiques dans le football c’est normal. Le prix de mon transfert est élevé, c’est donc normal que les attentes soient élevées », a-t-il admis. « Les critiques des supporters j’en prend note, c’est des gens passionnés qui payent des maillots et des places », a-t-il ajouté.

Adaptation difficile ? le Brésilien a pourtant joué à Rome et à la Fiorentina

Gerson a débarqué à l’ OM après avoir brillé pendant trois saisons de suite (2019, 2020 et 2021) dans son pays natal. Il est arrivé sur la Canebière avec le titre de meilleur milieu de terrain du championnat brésilien. Parlant d’adaptation, c’est un surprenant, car ce n’est pas la première fois qu’il joue en Europe. Le natif de Belford Roxo avait précédemment évolué sous le maillot de l’AS Rome (2016-2018) et de la Fiorentina (en prêt), lors de la saison 2018-2019. Avec la Louve, il avait disputé 42 matchs et 40 avec La Viola.