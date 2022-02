Bordeaux Mercato : Les Girondins officialisent un nouvel entraîneur

Publié par ALEXIS le 17 février 2022 à 12:27

Comme annoncé, c’est ce jeudi que Bordeaux devrait officialiser la signature avec David Guion au poste d’entraîneur, en attendant sa présentation, vendredi.

Bordeaux : David Guion officialisé ce jeudi

David Guion devrait être officiellement le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, ce jeudi, en remplacement de Vladimir Petkovic, d’après les informations de RMC Sport. Les événements devraient même s’enchaîner pour le nouveau coach du FCGB, car la source apprend qu’il sera présenté en conférence de presse, vendredi, dans la foulée de la séance d'entraînement du jour, ouverte au public au Matmut Atlantique. En effet, c’est une course contre la montre chez les Girondins, qui préparent en même temps le match décisif contre l’AS Monaco, dimanche (17h05).

« Vendredi 18 février, les joueurs bordelais s’entraîneront au Matmut Atlantique. Pour la première fois, le Club a décidé de rendre accessible cet entraînement au public ! Le parking du Parc des Expositions sera ouvert afin de vous accueillir. La traditionnelle conférence de presse d’avant-match sera donnée avant l’entraînement. Dès 11h30, les supporters pourront assister à la séance. Vous êtes invités à vous rendre à la porte C du stade. Elle ouvrira à 11h15.

Vous pourrez récupérer un billet sur place afin d’entrer dans l’enceinte puis procéder à la vérification de votre pass sanitaire ou vaccinal. À l’issue de l’entraînement, une séance de dédicaces aura lieu. Nous vous invitons à venir avec le support de votre choix (carte, maillot, poster, drapeau, etc.) pour repartir avec l’autographe des joueurs », a fait savoir le club au scapulaire sur son site internet.

Pourquoi l'officialisation de David Guion a pris du temps ?

Il faut indiquer que la nomination officielle de David Guion a mis du temps, car Bordeaux devrait d’abord régler tous les détails juridiques du licenciement de Vladimir Petkovic (limogé le 7 février 2022), avant de l'officialiser. Ce dernier avait été désigné coach des Marine et Blanc le 28 juillet 2021 en remplacement de Jean-Louis Gasset. Il a donc fait six mois sur le banc de touche des Girondins. Il a été limogé pour insuffisance de résultats. Son bilan : 12 défaites, 8 nuls et 5 victoires, championnat et Coupe de France confondus.