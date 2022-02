Bordeaux Mercato : Officiel, David Guion enfin successeur de Petkovic

Publié par ALEXIS le 17 février 2022 à 15:57

Les Girondins de Bordeaux ont rendu officiel la signature de leur nouvel entraîneur. David Guion prend la relève de Vladimir Petkovic.

Officiel : David Guion est le nouvel entraîneur des Marine et Blanc

« David Guion, nouvel entraîneur des Marine et Blanc. Bienvenue David », écrit les Girondins de Bordeaux sur leur compte Twitter, ce jeudi. Cette annonce officielle est accompagnée d’une photo du nouvel entraîneur en train de diriger une séance d’entrainement et du message suivant : « Au travail sous les ordres du nouveau coach. » Libre depuis son départ du Stade de Reims en mai 2021, le technicien de 54 ans remplace Vladimir Petkovic (58 ans) limogé le 7 février dernier pour mauvais résultats. Il sera présenté lors d'une conférence de presse, vendredi, avant l'entraînement du jour, ouvert au public au Stade Matmut Atlantique.

David Guion prend le FCGB en main, alors que le club est 20e de Ligue 1 avec 20 points, après 24 journées de championnat disputés. Sa mission est donc d'assurer le maintien du club au scapulaire dans l’élite d’ici le 21 mai, date du dernier match des Girondins cette saison. Il a donc encore 14 journées pour le faire.

Bordeaux : La défense, le gros chantier du nouveau coach

Le premier grand chantier de David Guion sera la mise en place d’une défense plus solide. Et pour cause Bordeaux est la pire défense des cinq grands championnats d’Europe, avec 61 buts concédés en 24 matches. Avant la nomination du natif du Mans, la direction du club a écarté Laurent Koscielny (36 ans) en janvier et Mexer n’a pas joué les deux derniers matches des Marine et Blanc. En effet, le président Gérard Lopez a recruté Marcelo Guedes (34 ans) en provenance de l’OL et Anel Ahmedhodzic (22 ans) a débarqué de Malmö (Suède) sous la forme de prêt. Les deux nouveaux arrières centraux étaient titulaires lors de la défaite des Bordelais contre le RC Lens (3-2), dimanche dernier, au stade Bollaert.