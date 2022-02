FC Nantes - PSG : Blas rêve du même coup de la saison dernière

Publié par ALEXIS le 18 février 2022 à 01:57

Passé en conférence de presse, pour évoquer le match FC Nantes - PSG, Ludovic Blas rêve d’un gros coup, comme la saison dernière au Parc des Princes.

Le FC Nantes face à un PSG au top niveau après le Real Madrid

Le FC Nantes affronte le Paris Saint-Germain, samedi (21h), au stade de la Beaujoire. Les Canaris sont 9es avec 35 points, loin dernier les Parisiens, leaders intouchables avec 59 points. Ludovic Blas et ses coéquipiers ont certes gagné 4 de leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, mais Kylian Mbappé et autres stars du club de la capitale sont largement favoris, lors de cette confrontation de la 25e journée de Ligue 1.

De plus, ils sortent d’un match de haut niveau contre le Real Madrid (1-0), mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Lionel Messi, septuple Ballon d’Or, Neymar, Marquinhos, Di Maria, Presnel Kimpembe... sont donc sont plus que jamais au top niveau de leur forme.

Ludovic Blas veut « titiller » Paris SG comme l'an passé

Malgré tout, Ludovic Blas espère un coup du FCN contre le Paris SG, à l’image du renversement de la saison dernière. Menée (1-0) au Parc des Princes, l’équipe d’Antoine Kombouaré avait renversé celle de Mauricio Pochettino (1-2), lors de 29e journée de Ligue 1 en mars 2020. « C'est toujours particulier de jouer le PSG, c'est un match spécial et c'est pour ça qu'on joue au football. Ça sera à nous de faire un gros match, tout simplement », a déclaré le buteur des Canaris.

« Il va falloir les titiller comme l'an passé. On avait réussi à leur poser des problèmes et on va essayer de faire la même chose. On n'a rien à perdre, on va jouer notre football et sur un match, tout peut se passer », a prévenu le N°10 nantais.