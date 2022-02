PSG : Après le Real, le clan Messi pousse un gros coup de gueule

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2022 à 15:57

Après son penalty raté, Lionel Messi n’a pas échappé aux critiques en France après PSG-Real Madrid. Et cela n’a pas plu à son entourage.

Sergio Agüero traite les médias français de « connards »

Désormais à la retraite après la détection de troubles du rythme cardiaque, Sergio Agüero n’en demeure pas moins un fervent supporter de son ami et compatriote Lionel Messi. Et l’éphémère attaquant du FC Barcelone n’a pas du tout apprécié les critiques acerbes adressées à l’attaquant du Paris Saint-Germain après le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mardi soir, au Parc des Princes. Sur sa chaîne Twitch, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City s’en est pris à la presse française avec des mots virulents.

« Quelle merde ce penalty de Leo, la p... de sa mère. En plus de ça, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c'est un ami, mais parce qu'il a joué fort. Il était bien et très actif », a d’abord commenté Sergio Agüero, avant d'exprimer le fond de sa pensée sur les médias français. « En France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des connards. J'ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit: "Non, parce que je soutiens Leo Messi." Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère », a déclaré l’homme de 33 ans. Après la victoire des hommes de Mauricio Pochettino, Sergio Agüero n’a pas été le seul à être monté au créneau pour le septuple Ballon d’Or.

Sonny Anderson attaque L’Équipe pour Lionel Messi

Ciblé après la victoire du Paris Saint-Germain face au Real Madrid (1-0) en Ligue des Champions, mardi soir, Lionel Messi a été noté 3/10 par le quotidien L’Équipe. Pour l’ancien emblématique attaquant de l’Olympique Lyonnais, Sonny Anderson, la star argentine ne mérite pas cette note et les autres critiques proférées à son égard pour avoir raté un penalty.

« Sa note dans L’Équipe ? Moi je donnerais toujours un 9 ou un 10 à Messi quoiqu’il arrive. Il est sur notre pelouse dans le Championnat de France. Quand on compare ce que fait Messi aujourd’hui et ce qu’il faisait au Barça il y a 10 ans, il a changé sa façon de jouer, il n’a pas la même équipe. Il a passé des années au Barça où une équipe était construite autour de lui, il savait où étaient placés les joueurs, les joueurs jouaient avec lui », a expliqué l’ancien international brésilien sur BeIN Sports.

Puis d’ajouter : « Aujourd’hui, il arrive dans une équipe où il y a Kylian Mbappé, un joueur qui est décisif, qui va prendre les choses en main. Il n’est plus dans un jeu fait pour lui, il entre dans un jeu déjà en place, ce n’est pas celui qu’il a connu au Barça. Je pense que c’est assez sévère, les gens oublient que c’est le meilleur joueur au monde. On devrait le laisser un petit peu plus tranquille et lui dire merci d’être dans notre championnat, pour qu’on le voie tous les week-ends. » Après Sergio Agüero, Sonny Anderson est donc lui aussi agacé par le traitement infligé à l’international argentin de 34 ans depuis sa signature au PSG l’été dernier.