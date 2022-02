LOSC : Jocelyn Gourvennec rassure sur deux buteurs avant le FC Metz

Publié par ALEXIS le 18 février 2022 à 11:00

Avant d’affronter le FC Metz, l’entraîneur du LOSC a rassuré sur le gros coup de mou de ses deux buteurs : Jonathan David et Burak Yilmaz.

LOSC : David et Yilmaz n’ont pas perdu leurs qualités, selon Gourvennec

Jocelyn Gourvennec (50 ans) n’a pas d’appréhension avant le match du LOSC contre le FC Metz, ce vendredi (21h), en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Il est certain que ses attaquants de pointe, surtout Jonathan David (actuel meilleur buteur des Lillois) et Burak Yilmaz (36 ans), vont rapidement retrouver leur efficacité et ainsi permettre au club champion de France de remonter au classement.

« Ils ont beaucoup marqué l’année dernière, surtout Jona’ (David). Burak fait une très bonne rentrée à Montpellier (victoire 1-0). Il aurait mérité de marquer. Ce n’est pas de la maladresse », a rassuré l’entraîneur de Lille, en conférence de presse d’avant-match. Selon Jocelyn Gourvennec, « les joueurs offensifs sont peut-être justes moins dans les bons coups », sinon, « ils n’ont pas perdu leurs qualités » à l’en croire.

Le coach du LOSC travaille pour le retour en forme de ses attaquants

Toutefois, le coach des Dogues a pris soin « de faire pas mal de travail de ce point de vue, cette semaine », afin de permettre à Jonathan David et Burak Yilmaz d’être décisifs de nouveau. Notons que ces deux avants-centres n’ont pas marqué le moindre but en 2022, plus précisément depuis le 22 décembre 2021 et la victoire sur les Girondins à Bordeaux (3-2). Pour finir, le coach du LOSC s’est réjoui du fait que deux de ses recrues hivernales commencent à monter en puissance. « On a aussi Hatem Ben Arfa (milieu offensif) et Edon Zhegrova (ailier droit) qui retrouvent de la fraîcheur. Eux aussi sont très précis. Ça doit nous aider à subir moins de relâchement », a-t-il expliqué.