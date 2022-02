OM Mercato : Sampaoli fait une mise au point pour Alvaro Gonzalez

Publié par Timothée Jean le 18 février 2022 à 12:05

Invité à s’exprimer sur le cas Alvaro Gonzalez, en difficulté à l’ OM, Jorge Sampaoli a fait une bonne mise au point sur ce dossier.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez poussé vers la sortie

Ce jeudi soir, l’ OM effectuait son entrée en lice en Ligue Europa Conférence. Les Marseillais affrontaient le FK Qarabag dans le cadre des 16es de finale. Les hommes de Jorge Sampaoli se devaient de remporter la victoire à domicile afin de s’ouvrir les portes pour les 8es de finale. Et les Marseillais ont fait le boulot en s’imposant 3 buts à 1. Mais lors de ce rendez-vous européen, Jorge Sampaoli a procédé à une énorme surprise en défense, en alignant Alvaro Gonzalez. Il s’agissait de sa première titularisation avec le club phocéen en cette année 2022.

Peu utilisé depuis l’entame de la saison, le défenseur espagnol se rapproche d’un départ. Lors du mercato hivernal, la direction de l’ OM lui avait clairement indiqué la porte de sortie s’il souhaitait bénéficier de plus de temps de jeu. Ce traitement n’a pas du tout plu à Alvaro Gonzalez, qui a récemment poussé un coup de gueule contre les dirigeants de l’ OM et son entraîneur. Une sortie médiatique qui devrait lui coûter cher. Certains médias avancent même qu’il sera sanctionné pour cette prise de parole. Alors comment expliquer que le défenseur soit aligné en Ligue Europa Conférence ? Il fallait une explication et elle a eu lieu.

Sampaoli justifie la titularisation surprise d'Alvaro

Présente en conférence de presse, Jorge Sampaoli a expliqué qu’il a décidé d’accorder du temps de jeu aux « joueurs qui jouent moins », tels qu’Alvaro Gonzalez ou encore Steve Mandanda, en raison du calendrier de l’ OM. « On va en avoir besoin vu le calendrier chargé, il y aura des joueurs qui jouent plus et d’autres moins, mais notre travail c’est de faire en sorte que tout le monde soit prêt à jouer », a-t-il indiqué. Le tacticien argentin avait donc prévu d’effectuer certaines rotations afin de faire souffler certains titulaires.