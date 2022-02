OM : L'énorme avertissement de Steve Mandanda après Qarabag

Publié par Ange A. le 18 février 2022 à 07:33

Titulaire lors du succès de l’Olympique de Marseille contre Qarabag, Steve Mandanda s’est projeté sur le match retour en Azerbaïdjan.

Steve Mandanda précieux contre Qarabag

L’Olympique de Marseille n’a pas manqué son entrée en lice en Ligue Europa Conférence. Jeudi, l’OM a signé une victoire au Vélodrome contre Qarabag (3-1). Un doublé d’Arkadiusz Milik et un but sur penalty de Dimitri Payet ont permis à Marseille de l’emporter face à son adversaire du soir. Contre Qarabag, certains damnés signaient leur retour dans le onze de Jorge Sampaoli. Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez ont retrouvé le onze. Pour son retour, le portier de 36 ans s’est montré précieux dans le succès de son équipe. Une prestation d’ailleurs saluée par Dimitri Payet. « Steve, comme depuis le début de la saison, a rendu un match très propre avec des arrêts décisifs. Mais bon on ne doute plus de Steve, ce n'est plus d’actualité », a confié le meneur de jeu marseillais au micro de Canal+.

Mandanda annonce la couleur pour le retour

De son côté, le portier de l’Olympique de Marseille s’est contenté du résultat. Comme Jorge Sampaoli, le dernier rempart de l’OM n’est pas satisfait de la prestation de son équipe. « Un match compliqué, on a joué une équipe qui avait énormément d’envie, qui était pas mal dans l’utilisation du ballon. On a eu du mal à se créer les premières occasions. Et ce coup de pied arrêté [sur le premier but de Milik], nous a fait du bien. Derrière on gagne, ce n’est pas le meilleur match, mais c’est une victoire importante », a-t-il d’abord souligné au micro de W9 avant de se projeter sur le match retour. « Ils ont eu pas mal de situations, j’ai fait mon rôle du mieux que je pouvais. Ce soir, je suis content individuellement et collectivement. Mais c’est toujours pareil, on a un match retour difficile qui nous attend là-bas », a prévenu le gardien de but.