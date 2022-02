Real Madrid Mercato : La décision est tombée pour Carlo Ancelotti !

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2022 à 18:35

Carlo Ancelotti est sous le feu des critiques après la défaite du Real Madrid face au PSG. Florentino Pérez aurait tranché pour le coach italien.

Du changement réclamé au Real après la défaite face au PSG

Au lendemain de la défaite au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, le média espagnol ABC a révélé qu'après le match, les joueurs et le staff du Real Madrid étaient très critiques après leur propre performance. Du côté de la direction également, certaines voix auraient exprimé leur incompréhension face à certains choix de Carlo Ancelotti.

Par exemple, pourquoi l’entraîneur italien a mis autant de temps pour lancer l’international uruguayen Federico Valverde dans la rencontre, alors que Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric se faisaient dominer au milieu de terrain par Marco Verratti, Leandro Paredes et Danilo Pereira. Toujours selon le média ibérique, des cadres du vestiaire madrilène ont réclamé à Ancelotti d'aligner plus souvent des joueurs plus physiques dans l'entrejeu, notamment Eduardo Camavinga et Valverde.

D’autres médias plus radicaux ont assuré que l’ancien entraîneur de Chelsea était déjà sur la sellette et qu’il pourrait même être viré en cas d’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais aux dernières nouvelles, les dirigeants de la Maison Blanche auraient les idées claires pour l’avenir de leur coach.

Real Madrid Mercato : Pérez maintient sa confiance à Ancelotti

De retour sur le banc du Real Madrid l’été dernier, Carlo Ancelotti est loin d’être menacé à son poste. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le successeur de Zinédine Zidane aurait la totale confiance de sa direction à commencer par son président Florentino Pérez. Si jamais les Merengues venaient à être éliminés de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, le technicien de 62 ans devrait donc tout de même poursuivre son aventure à Bernabeu selon le quotidien Marca.

D’autant que le Real Madrid caracole en tête de la Liga après 24 journées de championnat. Déjà éliminée de la Coupe du Roi par l’Athletic Bilbao en quarts de finale, l’équipe madrilène recevra le PSG le 9 mars prochain à Santiago-Bernabeu pour la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.