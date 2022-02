PSG Mercato : Les dernières conditions de Mbappé sont connues !

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2022 à 19:35

Contrairement aux rumeurs, Kylian Mbappé pourrait prolonger au PSG. L’attaquant aurait fait connaître ses dernières conditions pour signer.

Ce que réclame Kylian Mbappé au PSG pour prolonger

Revenu à la charge, le Paris Saint-Germain fait le forcing pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. D’après le média britannique The Independent, le champion du monde 2018 étudie en ce moment une nouvelle proposition de contrat du club parisien, qui ferait de lui, et de loin, le joueur le mieux payé de la planète. Ce vendredi, L’Équipe revient sur ce dossier et assure que Mbappé n’est pas forcément opposé à l’idée de rester encore un peu à Paris, mais à certaines conditions.

Le journal sportif explique notamment que Mbappé veut une place de numéro 1 dans un projet sportif pouvant l’amener à gagner la Ligue des Champions, mais également une possible prime à la signature et un départ à l’été 2023 après avoir paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. Et aux dernières nouvelles, le club de la capitale serait tout disposé à se plier aux exigences de son numéro 7.

PSG Mercato : Le Qatar prêt à tout pour Mbappé

Si le Paris Saint-Germain, adossé à un actionnaire multimilliardaire, est en capacité d’offrir à Kylian Mbappé un salaire titanesque, Nasser Al-Khelaïfi doit toutefois se résoudre à offrir ce que le joueur de 23 ans et son entourage réclament : un contrat de courte durée avec une revalorisation salariale substantielle.

Selon le quotidien L’Équipe, en cas de prolongation d’ici au 30 juin, l’ancien attaquant de l’AS Monaco pourrait percevoir une prime à la signature d’environ 25 millions d’euros. Déterminé à conserver son joyau tricolore, le PSG serait prêt à le supplier de rester un an de plus pour pouvoir partager l’aventure de la Coupe du monde au Qatar en étant sous les couleurs Rouge et Bleu, avec la promesse d’un départ six mois plus tard.

« Cela supposerait de s’entendre sur un contrat de deux ans afin que l’attaquant ne parte pas libre non plus en juin 2023 avec une sorte de clause libératoire non rédhibitoire fixée à l’avance de gré à gré », explique le média francilien. Selon The Independent, si Mbappé signe à Paris, il pourrait se garantir un salaire de 1,2 million d’euros par semaine, soit environ 63 millions d’euros par saison.