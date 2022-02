Vente OM : Des dirigeants de Canal+ avaient l'information

Publié par Gary SLM le 19 février 2022 à 21:05

La vente OM est de retour dans l’actualité foot. Thibaud Vézirian n’est pas seul à avoir eu des informations sur le rachat de l’Olympique de Marseille.

Vente OM : sources diverses, info commune

Avant le mercato estival 2020, la rumeur d’une vente OM avait fait irruption dans l’actualité football en France. Le club phocéen, loin de ses ambitions baptisées "Champions Project", était sur le point de changer de propriétaire. Le journaliste George Malbrunot a été une des premières personnes à évoquer un intérêt de Saoudiens pour le club olympien. Peu après, Matthias Manteghetti renforçait la rumeur d’un rachat de l’OM par de fortunés hommes d’affaires.

Depuis, ces deux journalistes se sont éclipsés de l’actualité de la vente OM pour laisser Thibaud Vézirian animer seul le sujet. Le journaliste sportif avance que le club a été déjà vendu, mais qu’il ne reste plus que l’officialisation avant de tourner la page Frank McCkourt. Avec les noms de futurs dirigeants cités, notamment les propriétaires du PIF, actuels détenteurs de Newcastle, le peuple marseillais se réjouissait d’avance des différents changements qui devraient suivre le passage de l’ OM sous pavillon saoudien.

Le mercato qui aurait suivi la vente OM

Si cette vente de l’OM avait été effective, le club aurait eu plus de moyens pour l’achat de nouveaux joueurs. Au moins un attaquant de très haut niveau, des milieux de terrains et même des défenseurs de top niveau auraient renforcé l’équipe phocéenne. C’est cette idée qui a rallié plusieurs dizaines de supporters marseillais à l’idée d’une vente du club phocéen par Frank McCourt. Les matchs au stade Vélodrome auraient eu une tout autre saveur.

Sauf que des mois sont passés et le changement annoncé ne s’est jamais produit. Revenant sur l’actualité de la vente OM qu’il a participé à animer, Matthias Manteghetti a fait une révélation de taille. L’ancien journaliste de Canal+ a confié : « Mes supérieurs ont eu aussi des confirmations de quelqu’un qui ce jour-là a eu la même info que moi. » Et donc pour lui, le rachat de l'OM était véritablement en cours et que son information était loin d’être une simple rumeur !

Mieux, le conseiller en communication ajoute « Pour nous l’information était bonne (…) La seule info qui est venue à moi ensuite, c’est Fabrice Abriel (ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille et présentement à la tête du FC Fleury 91, Club de football de D1 féminine, ndlr), qui m’a confirmé qu’il avait été approché par des investisseurs en 2020 pour qu’il discute avec l’OM si une reprise était possible. »

Le refus des dirigeants marseillais de vendre l'Olympique de Marseille aux mandataires de leur ancien joueur et leur information de négociations engagées à l'époque pourraient confirmer les dires de Thibaud Vézirian. Selon ce dernier, l'équipe marseillaise a déjà été cédée à de nouvelles personnes mais que Frank McCourt attend le bon moment pour annoncer la nouvelle.