ASSE : Après Strasbourg, Dupraz lance le match contre le PSG

Publié par ALEXIS le 21 février 2022 à 08:55

Suite au match nul contre Strasbourg (2-2), dimanche, l’ ASSE reste sur une série d’invincibilité avant le PSG. Dupraz rêve de poursuivre la série à Paris.

L' ASSE sort de la zone rouge grâce à sa série d'invincibilité

L’opération maintien de l’ ASSE se poursuit bien avec son nouvel entraîneur, Pascal Dupraz. Dimanche, l'équipe de ce dernier a pris un précieux point contre le RC Strasbourg, lors de la 25e journée de Ligue 1. Menés (2-1) après 30 minutes de jeu au stade Geoffroy-Guichard, les Verts ont égalisé grâce à leur meilleur buteur Wahbi Khazri (2-2, 34e). L’AS Saint-Étienne poursuit ainsi sa série d’invincibilité, soit trois victoires et un nul lors des quatre derniers matchs de championnat. Sortis de la zone rouge, les Stéphanois sont désormais 16es au classement. Cela, avant leur déplacement au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain, samedi prochain (21h).

Dupraz prépare un coup à la nantaise contre le PSG

À l’issue du match nul de l' ASSE contre le Racing Club Strasbourg Alsace, Pascal Dupraz s’est immédiatement projeté sur la confrontation avec le club de la capitale. Il compte bien imiter le FC Nantes, tombeur des Parisiens avec leurs stars : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé (3-1) à la Beaujoire. « Je ne vais pas aller à Paris pour prendre des photos. On y ira pour disputer un match contre une équipe battue à Nantes et qui n’a pas l’habitude des revers en championnat. Je vais me concentrer sur mon équipe. Nous serons humbles et déterminés », a annoncé le coach de l’ ASSE, en conférence de presse d’après-match.

Ce dernier a également transmis un message fort aux adversaires des Verts, dans la dernière ligne droite de la saison. « On doit avoir de l’ambition, celle de mettre en difficulté toutes les équipes qu’on va affronter jusqu’à la fin du championnat », a-t-il prévenu.