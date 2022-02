Stade Brestois Mercato : La recrue Belaïli victime d'insultes racistes

Publié par ALEXIS le 21 février 2022 à 11:16

Le Stade Brestois s’est neutralisé avec le Stade de Reims, dimanche (1-1), mais la recrue de Brest, Youcef Belaïli, aurait été victime d’insultes racistes.

Le Stade Brestois est rentré de Reims avec un point, après un match nul face aux Rémois au stade Auguste Delaune. Mené dès l’entame du match (1-0, 4e), le SB29 a bien réagi, grâce à sa recrue hivernale, Martin Satriano, auteur du but égalisateur (1-1, 34e). Une autre recrue du club breton, débarqué en janvier, était aussi titulaire contre le Stade de Reims, lors de la 25e journée de Ligue 1. Il s’agit de Youcef Belaïli (29 ans).

Cependant, ce dernier a vécu un match compliqué dans l’antre du SDR. En effet, l’international algérien (33 sélections, 6 buts) aurait été visé par des injures racistes. D’après le journaliste Ilyes Ramdani de Mediapart, le joueur aurait été victime de « sifflets, doigts d’honneur et insultes, des chants qui sentent bon le racisme : on est en France, one two three, rentre dans ton pays… »

Le SB29 annonce une « enquête pour établir les actions à mener »

Interrogé sur les faits évoqués par la source, Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois a déclaré : « Nous avons entendu parler de ces éventuelles insultes racistes. » Toutefois, il n’a pas souhaité faire de commentaire à chaud. « Nous ne réagirons pas à chaud et nous allons mener l'enquête en collaboration avec le club de Reims pour établir les actions éventuelles à mener », a-t-il confié à L'Équipe.

Contrairement au dirigeant brestois, Michel Der Zakarian avoue qu’il n’a rien entendu comme injures à l’encontre de Youcef Belaïli, depuis son banc de touche. « On ne m'a pas parlé de ça. Beaucoup de supporters étaient là à la sortie de l'hôtel. Au contraire, il (Belaïli, ndlr) est encouragé », a répondu le coach des Ty'Zefs, en conférence de presse.