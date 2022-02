LOSC Mercato : Lille condamné dans l'affaire Rafael Leao ?

Publié par ALEXIS le 21 février 2022 à 19:55

Le LOSC a transféré Rafael Leao à l’AC Milan en 2019. Mais son arrivée en provenance du Sporting Portugal fait encore des vagues à Lille.

La « responsabilité solidaire » du LOSC évoquée dans le litige Rafael Leao

Le transfert de Rafael Leao du Sporting Portugal au LOSC continue d’alimenter l’actualité du club champion de Ligue 1 et du joueur cédé à l’AC Milan en août 2019. En effet, le litige qui oppose le joueur de 22 ans, son club formateur et Lille connait un rebondissement, ce lundi. Selon les informations de médias portugais Record et A Bola, le club de Ligue 1 a été condamné dans un nouveau verdict rendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Ledit tribunal aurait déclaré le LOSC comme étant « responsable solidaire » dans l’affaire, tout en maintenant la sanction infligée à Rafael Leao, c’est-à-dire les 16,5 M€ d’indemnité (hors intérêts) à verser au Sporting Portugal.

Selon différentes définitions de la « responsabilité solidaire », le club nordiste, partie dans le procès, est aussi « responsable des dommages-intérêts... » Par conséquent, « si une partie n’est pas en mesure de payer, les autres personnes nommées doivent payer plus que leur part ».

Rafael Leao condamné par la FIFA à payer 16,5 M€ au Sporting Portugal

Il faut rappeler que Rafael Leao avait été condamné par la Fédération internationale de football association (FIFA) à verser 16,5 M€ d’indemnité à son club formateur. Mais cette décision est contestée par l’ex-ailier gauche du LOSC qui avait ainsi saisi le TAS pour ne pas payer le montant indiqué aux Lions du Portugal. L’international portugais (3 sélections) s’était engagé avec le club lillois, le 8 août 2018, après avoir résilié son contrat avec le Sporting Club de façon unilatérale.

Le club portugais avait porté plainte auprès de la FIFA contre les Dogues et le joueur, mais c’est ce dernier qui avait été condamné à dédommager son club formateur. Alors que l’affaire était encore pendante, le LOSC a transféré le Portugais à l’AC Milan contre une indemnité de près de 30 M€, hors bonus.