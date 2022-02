Barça Mercato : Aubameyang lâche une bombe sur l'avenir de Dembélé

Publié par Thomas G. le 22 février 2022 à 09:37

Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Barça. Son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang s'est exprimé sur cette situation.

Aubameyang s’exprime sur Dembélé

L’international Gabonais de 32 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a accordé une interview au journal catalan Sport. Une interview où il évoque ses débuts et son adaptation à son nouveau club, le Barça. Il en a également profité pour parler de la situation contractuelle de son ami et compère d’attaque Ousmane Dembélé. Selon l’international Gabonais, tout est encore possible pour l'ancien milieu offensif du Stade Rennais au Barça. Une grosse indication quand on sait que les deux joueurs ont lié une grosse relation d’amitié lorsqu’ils jouaient ensemble à Dortmund.

Aubameyang ne ferme pas la porte à une prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, qui sera libre en juin prochain. Annoncé un peu partout cet hiver, le joueur formé au Stade Rennais a refusé toutes les propositions de contrats transmises par les Blaugranas. Il a logiquement été placé sur la liste des transferts cet hiver, mais sans arriver à trouver un point de chute. Les pistes de Chelsea et le PSG étaient les plus chaudes, mais elles n’ont pas abouti.

Retour au premier plan au Barça

Cette sortie d’Aubameyang arrive surtout à point nommé pour Dembélé qui enchaîne les matchs au Barça. D’autant plus que l’ancien de Dortmund empile les bonnes performances avec les Catalans, dernière en date face à Valence, il a été un acteur majeur du succès du FC Barcelone à Mestalla. Ousmane Dembélé est en train de regagner sa place dans les cœurs des supporters, après un mercato hivernal compliqué où on lui avait clairement indiqué la porte de sortie.

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, ne voulait plus que Dembélé ne porte les couleurs du Barça jusqu’à la fin de son contrat, mais il a été convaincu par Xavi Hernandez. Un pari gagnant pour Xavi et Dembélé puisque l’international Français de 24 ans donne satisfaction à son entraîneur. L’ancien rennais évolue dans un environnement sain, car les Catalans sont sur une série de victoires en ce moment et se sont replacés dans la course à la Ligue des Champions.