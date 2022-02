Stade Brestois : Insultes racistes à Belaïli, du nouveau dans l'affaire !

Publié par ALEXIS le 22 février 2022 à 11:33

Youcef Belaïli, recrue hivernale du Stade Brestois, aurait été victime d’insultes racistes à Reims. Les deux clubs ont réagi officiellement.

Selon les informations du journaliste Ilyes Ramdani de Mediapart, Youcef Belaïli (29 ans) a été victime de « sifflets, doigts d’honneur et insultes, des chants qui sentent bon le racisme : on est en France, one two three, rentre dans ton pays… ». Cela, lors de la confrontation entre le Stade Brestois et le Stade de Reims, dimanche dernier (1-1) au stade Auguste Delaune. Interrogé par L’Équipe, Grégory Lorenzi (38 ans), directeur sportif du SB29, avait confirmé l’information de la source. « Nous avons entendu parler de ces éventuelles insultes racistes », avait-il confié au quotidien sportif. Le dirigeant du club breton avait promis ensuite une « enquête pour établir les actions à mener ».

Le SB29 et le SDR décident « d’identifier les auteurs de ces insultes présumées »

Dans un communiqué officiel conjoint, le Stade de Reims et le Stade Brestois ont condamné le comportement de certains supporters rémois envers Youcef Belaïli et ont décidé de rechercher les auteurs des insultes présumées. « Le Stade de Reims et le Stade Brestois 29 ont pris acte du témoignage sur les réseaux sociaux d’un spectateur relatant d’éventuels propos racistes tenus à l’encontre du joueur Youcef Belaïli lors du match Stade de Reims – Stade Brestois (dimanche 20 février, 25e journée de Ligue 1 Uber Eats).

Le Stade de Reims se joint au Stade Brestois 29 pour condamner fermement les propos relayés, si toutefois ils sont avérés. Des propos inqualifiables, qui n’ont leur place ni dans un stade de football ni dans aucun autre lieu de notre société. S’il n’existe à l’heure actuelle, aucune preuve tangible (photos, vidéos, témoignages concordants) permettant de caractériser l’infraction, les deux clubs travaillent conjointement pour tenter d’identifier les auteurs de ces insultes présumées », ont communiqué le SDR et le SB29.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux livre une piste

Ce mardi, une séquence vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre le comportement déplacé d'un spectateur dans les tribunes à l'encontre du nouveau joueur de Brest, par ailleurs international algérien. L'action se passe au moment où ce dernier se préparait à tirer un penalty, finalement manqué (53e). « C’est un Arabe, c’est un Arabe celui-là, c’est normal ils nous font chier. Vive Éric Zemmour ! », a lâché un spectateur depuis les tribunes.