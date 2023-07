Dans la foulée de la prolongation officielle du contrat de Kenny Lala au Stade Brestois, le retour d’un avant-centre au club est annoncé.

Mercato Stade Brestois : Une seule recrue à Brest pour l'instant !

Maintenu en Ligue 1 la saison dernière en toute fin de championnat, le Stade Brestois n’a pas encore lancé son mercato véritablement. Outre Mahdi Camara, dont l’option d’achat a été levée à l’issue de son prêt de l’ASSE, aucune recrue n’a encore débarqué dans le Finistère. Le club a même perdu l’un de ses atouts offensifs, Franck Honorat. Il a été transféré au Borussia Mönchengladbach, mardi, contre une indemnité évaluée à 10 M€. Pour éviter de se retrouve sous la pression de la menace de la relégation, comme la saison dernière, le SB29 songe évidemment à se renforcer.

Grégory Lorenzi avait annoncé la couleur dans cette perspective, au terme du championnat dernier. « C’est important de garder une ossature à chaque inter-saison et d’avoir déjà une équipe compétitive pour débuter. Sur ce groupe de 18 joueurs, je vais ajouter des joueurs d’expérience, […] et puis il y a aussi les paris. Je n’ai pas beaucoup de marge de manoeuvre, mais je sais qu'il faut qu'on s'améliore sur des postes importants », avait indiqué le directeur sportif du Stade Brestois.

Mercato : Le retour de Martin Satriano au SB29 est en bonne voie

Quelques heures après le départ de Franck Honorat, le retour de Martin Satriano est évoqué. Selon les informations de Brest On Air, le retour de l’avant-centre uruguayen sous le maillot des Tyzefs « serait en très bonne voie ». Si l’on encore croit la source, « il est même attendu à Brest avant la fin de la semaine ». Martin Satriano est un attaquant de l’Inter Milan. Il est sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2027 et sa cote sur le marché des transferts est évaluée à 7 M€. Il avait été prêté au SB29 entre janvier et mai 2022, mais sans option d’achat. Il avait pris part à 15 matchs en Ligue 1 pour 11 titularisations et 4 buts marqués. Ne rentrant pas dans les plans de Simone Inzaghi à l'Inter, Martin Satriano avait passé la saison dernière à Empoli, toujours sous la forme d’un prêt.