Man City Mercato : Deux grands clubs ciblent une pépite de West Ham

Publié par Thomas G. le 22 février 2022 à 12:33

Man City s'intéresse à Jarrod Bowen. Le joueur de West Ham de 23 ans est étincelant cette saison en Premier League, il intéresse aussi Liverpool.

Man City Mercato : Jarrod Bowen se fait un nom en Angleterre

Le joueur de West Ham est un des meilleurs de son club cette saison et du championnat. Il a inscrit 8 buts en 22 matches de Premier League. C’est sa meilleure saison au niveau comptable. Arrivé en 2020 dans l’est de Londres, le gaucher de 25 ans est à la porte de la sélection anglaise. Les Three Lions lui tendent les bras, Gareth Southgate devrait logiquement le convoquer lors du prochain rassemblement. Une récompense pour un pur produit de la formation anglaise. Bowen a commencé sa carrière du côté d’Hereford avant de rejoindre Hull City. Il a tout connu à Hull, la Championship, une montée en Premier League et une relégation.

West Ham réalise une campagne 2021/2022 historique, les Londoniens sont à la lutte pour se qualifier pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions. Aux côtés de Declan Rice ou encore Michael Antonio, Jarrod Bowen est un fer de lance des Hammers qui veulent marquer l’histoire de leur club. D’après Ekrem Konur, Manchester City et Liverpool ciblent Jarrod Bowen.

Jarrod Bowen bientôt à Manchester City ?

Man City et Liverpool sont à la lutte pour le titre de Premier League et seront aussi en concurrence cet été pour la signature de Jarrod Bowen. Les Cityzen ont pris pour habitude de s’attacher les services des meilleurs joueurs de Premier League ces dernières saisons.

Ainsi, Kyle Walker, Raheem Sterling, John Stones ou encore plus récemment Jack Grealish ont été débauchés des meilleurs clubs anglais pour venir à Manchester. Jarrod Bowen va-t-il suivre le même chemin que ces internationaux anglais ? Une chose est sûre, Jürgen Klopp n’est pas de cet avis. L’entraîneur des Reds de Liverpool veut lui aussi chiper Bowen aux Hammers. Le gaucher de 25 ans sous contrat avec West Ham jusqu’en juin 2025 va animer le mercato estival.