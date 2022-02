OM Mercato : Superbe nouvelle dans le dossier Jordan Veretout

Publié par Timothée Jean le 22 février 2022 à 16:39

En grande difficulté à l’AS Rome, Jordan Veretout a recalé l’un de ses plus gros prétendants, laissant ainsi la voie libre à l’ OM.

OM Mercato : La voie se dégage pour Jordan Veretout

Très en vue à l'AS Rome depuis son arrivée en 2019, Jordan Veretout a vu son statut basculer cette saison avec l’arrivée de José Mourinho sur le banc de touche. Le milieu de terrain tricolore est très peu utilisé par le Special One, qui préfère miser sur d’autres options en cette seconde partie de saison. Un traitement devenu difficile à supporter pour le milieu de terrain, qui n’exclut pas un départ l’été prochain.

Ses velléités de départ ont dès lors alerté ses prétendants, dont l’ OM et l’AC Milan, qui se montent très attentifs à sa situation à l’AS Rome. Mais aux dernières nouvelles, l’un de ses prétendants vient de jeter l’éponge dans ce dossier. Le journali italien Sempremilan révèle que les Rossoneri ont décidé de se retirer dans la course à la signature pour Jordan Veretout et préfèrent désormais miser sur d’autres profils. La preuve, la formation milanaise a décidé de tenter sa chance avec Renato Sanches du LOSC.

Le milieu portugais n’a jamais caché son admiration pour l’AC Milan et son profil collerait parfaitement au type de joueur recherché par les Milanais. Ce retrait de l’AC Milan est donc une bonne nouvelle de l’OM, pour qui la voie se dégager pour Jordan Veretout.

L’AS Rome ouvre la porte à Jordan Veretout

L’ OM apparaît donc comme l’un des prétendants majeurs pour rapatrier l’ancien Stéphanois en Ligue 1 l'été prochain. Les Marseillais verraient en lui le digne successeur de Boubacar Kamara, dont le bail expire en juin prochain. Cet intérêt de l’ Olympique de Marseille ne déplait pas forcément aux dirigeants romains.

Toujours selon la source, l’AS Rome ne ferme pas la porte pour un départ de son milieu de terrain. La Louve réclamerait environ un chèque de 25 millions d’euros pour céder son joueur, dont le bail expire en juin 2024. Un montant non négligeable pour les finances de l’ OM.