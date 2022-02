Stade Rennais : Une terrible nouvelle tombe au SRFC avant Montpellier

Publié par Thomas le 23 février 2022 à 03:09

À quelques jours du choc MHSC-SRFC, le Stade Rennais a appris une bien mauvaise nouvelle concernant l'une de ses recrues.

SRFC : Rennes décimé en défense contre Montpellier

C’est un fléau qui semble tenace du côté du Stade Rennais. Déjà privé de plusieurs de ses cadres dimanche dernier contre Troyes, Bruno Genesio a appris ce mardi le forfait quasi acté de l'une de ses recrues estivales. Selon le journaliste Benjamin Quarez du Parisien, l’entraîneur des Rouge et Noir devra composer une nouvelle fois sans Loïc Badé, absent de l’entraînement ce matin à la Piverdière. Déjà absent contre l’ESTAC lors de la dernière journée, l’ancien Lensois, arrivé cet été pour la somme de 17 millions d’euros (record du dernier mercato estival) laissera donc le duo Warmed Omari-Nayef Aguerd sans réel remplaçant.

Le journaliste indique que le joueur de 21 ans a été suppléé durant la séance d’entraînement par le jeune Yanis Dédé-Lhomme issu de la génération 2002.

Flavien Tait enfin de retour face au MHSC ?

Malgré cette déconvenue qui devrait apriori ne pas impacter le onze de départ de Bruno Genesio, le SRFC pourrait tout de même acter le retour de l’un de ses meilleurs joueurs de la saison, en la personne de Flavien Tait. L’ancien angevin, blessé depuis la rencontre contre le RC Lens, a fait son grand retour à l’entraînement cette semaine comme annoncé par le SRFC sur son compte Twitter. Homme fort de Genesio en première partie de saison, le milieu de terrain de 29 ans pourrait faire son retour dans le groupe ce vendredi, malgré un doute qui subsiste en interne. Si le joueur n’obtient pas l’aval du staff médical, il pourrait revenir contre le FC Metz le 6 mars prochain.

Pour ce qui est de l’attaquant belge Jérémy Doku, Genesio reste optimiste et espère pouvoir l’utiliser contre l’équipe d’Olivier Dall'Oglio vendredi. Absent depuis Clermont, la recrue la plus chère du Stade Rennais peine encore à s’imposer sur la durée chez les Rouge et Noir, lui qui avait déjà loupé une grande partie de la première partie de saison.