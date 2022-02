Stade Rennais : Le SRFC va bientôt enregistrer un renfort de poids !

Publié par Thomas le 22 février 2022 à 16:09

À quelques jours d'un important Montpellier-SRFC, Bruno Genesio pourrait enregistrer un renfort de taille dans l'effectif du Stade Rennais.

SRFC : Un cadre fait son grand retour

Après son début d’année compliqué, le Stade Rennais sort petit à petit la tête de l’eau. Victorieux et avec la manière, de l’ESTAC ce dimanche au Roazhon Park, les Rouge et Noir ont l’occasion d’enchaîner ce vendredi face à un concurrent direct à l’Europe, Montpellier. Impressionnante lors de la phase aller (victoire 2-0), l’équipe de Bruno Genesio pourrait enregistrer à cette occasion un retour important dans ses rangs.

Blessé depuis le 8 janvier dernier et la douloureuse défaite contre le RC Lens, le milieu de terrain Flavien Tait a fait son grand retour aux entraînements du SRFC cette semaine, un come-back salvateur pour Bruno Genesio quand on connaît l’importance de l’ancien angevin dans l'effectif breton cette saison. Sur son compte Twitter, le Stade Rennais a publié une photo de Flavien Tait, tout sourire avec l’intitulé : " Flavien sur le chemin du retour ", de quoi réjouir les supporters Rouge et Noir qui attendent avec impatience le retour de leur maître à jouer au milieu de terrain.

L’association Majer-Tait attendu par les fans

Véritable homme fort du début de saison rennais, ponctué notamment par une folle série de 13 matches sans défaite dont 10 victoires, Flavien Tait pourrait rapidement réintégrer le onze de départ de Bruno Genesio. Si beaucoup espèrent revoir le milieu de 29 ans ce vendredi contre Montpellier, tout dépendra de l’aval du staff médical rennais qui pourrait décider de le préserver quelques jours de plus. Ce qui est sûr, c’est que Bruno Genesio n’hésitera pas à utiliser son couteau suisse de l’entrejeu en cas de feu vert des médecins cette semaine.

Au match aller déjà contre le MHSC, Flavien Tait avait ébloui la rencontre de sa classe balle au pied, se convertissant ce jour-là en métronome de l’équipe bretonne. Son retour à la compétition pourrait conduire son entraîneur à opter pour un système à 3 milieux, délaissé depuis quelques semaines au profit du 4-4-2 (avec plus ou moins de succès). Son association avec Lovro Majer sera également vivement scrutée par les observateurs. La recrue croate qui impressionne depuis des mois avec le SRFC, n’aura finalement disputé que 6 matches avec Flavien Tait cette saison.