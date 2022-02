OM : Une injustice dénoncée pour Steve Mandanda à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 23 février 2022 à 06:39

Cadre de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda est relégué sur le banc de touche cette saison. Un choix injuste pour ses admirateurs.

OM : Sampaoli se fait encore critiquer pour Mandanda

Longtemps considéré comme un titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda traverse désormais une situation délicate à l’OM. Dès l’arrivée de Pau Lopez, prêté avec option d’achat par l'AS Rome cet été, le gardien de but français savait qu’il serait très concurrencé cette saison. Mais il ne s’attendait sans doute pas à vivre une relégation aussi brutale sur le banc de touche.

Depuis l’arrivée du portier espagnol, Steve Mandanda doit se contenter que des miettes sous les couleurs phocéennes. Il n’est pas difficile de comprendre que le portier expérimenté est désormais numéro 2 dans la hiérarchie de Jorge Sampaoli. Un choix de l’entraîneur marseillais qui passe difficilement auprès de certains supporters et suiveurs de l’ OM. C’est notamment le cas de Jérôme Alonzo.

Sur les antennes de la Chaîne L’Équipe, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain a clairement fait savoir qu’il n’appréciait pas la gestion du coach argentin. Il déplore ce choix de Sampaoli qui n’était pas sportif. « Encore heureux que Steve joue quelques matchs quand même ! Il est exemplaire tous les jours. Sampaoli l'a sorti du onze de départ sur un choix qui n'était pas sportif au début », a-t-il déclaré.

Steve Mandanda toujours exemplaire à Marseille

Malgré sa situation actuelle, Steve Mandanda a refusé de quitter l’OM durant ce mercato hivernal, de peur de déstabiliser le club phocéen en plein milieu de saison. Il affiche un bon état d’esprit et reste toujours déterminé pour poursuivre la saison au sein de son club de cœur.

« Encore heureux qu'un joueur qui est exemplaire, et qui en plus est un monument du club, puisse faire deux, trois matchs quand on lui jette quelques miettes comme ça, à table... Je ne vais pas m'extasier, on ne va pas dire merci à Jorge Sampaoli », a pointé le consultant. Car si sa situation ne s’améliore pas, le champion du monde pourrait changer de club l’été prochain. Un départ qui n’est pas à exclure.