OM : Pau Lopez ou Mandanda, nouvelle mise au point de Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 19 février 2022 à 00:05

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la concurrence entre Pau Lopez et Steve Mandanda à l’ OM.

OM : Pau Lopez ou Mandanda, Sampaoli face à un dilemme

Le débat entre les deux risques de continuer jusqu’à la fin de la saison. Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services d’un nouveau gardien de but en la personne de Pau Lopez. Le portier espagnol a rejoint le club phocéen sous la forme d’un prêt et n’a pas tardé pour s’imposer dans les cages phocéennes au détriment de Steve Mandanda.

Mais si Pau Lopez a enchainé les titularisations à l’ OM ces dernières semaines, Jorge Sampaoli maintient toujours qu’il n’a pas encore établi de hiérarchie claire à ce poste. « Pau a montré de la continuité et c'est pour cela qu'il est à la place de Steve. C'est comme à tous les postes du terrain, la décision va se baser sur les performances de tout le monde. On a deux bons gardiens. Steve est bien préparé, je suis très content de son match. À la fin, c'est sûr, j'ai du mal à choisir à chaque fois entre les deux », a confié l’entraîneur de l’ OM, qui semble quelque peu coincé avec ses deux gardiens de but.

Vers une nouvelle titularisation de Mandanda

S’il bénéficie désormais d’un faible temps de jeu à l’ OM, Steve Mandanda conserve encore une confiance de son entraîneur. La preuve, le gardien de but français a été titularisé ce jeudi face à Qarabag (3-1) en Ligue Europa Conférence. Le gardien expérimenté en a profité pour pour qu'il ne fallait pas l'enterrer. Il a réalisé une grande performance face aux Azéris. Une prestation qui ne laisse pas indifférent son entraîneur.

Jorge Sampaoli a reconnu que le champion du monde en titre faisait preuve d’une mentalité irréprochable et n’exclut pas l’idée de l’aligner ce dimanche face à Clermont. Mais rien n’est encore acquis. Comme d’habitude, l'Argentin prendra sa décision au dernier moment.