Toulouse FC Mercato : Officiel, signature d’un prodige au Téfécé

Publié par ALEXIS le 23 février 2022 à 13:03

Un joueur talentueux et prometteur du Toulouse FC a été promu. L’annonce a été faite par le club de Ligue 2, sur son site internet, ce mercredi.

Toulouse FC : Le Téfécé offre un premier contrat pro à Farès Chaibi

Ce mercredi, le Toulouse FC a offert un premier contrat professionnel à Farès Chaibi, une pépite sortie de son académie. Le milieu offensif de 18 ans a signé pour une durée de trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2025. Mais son nouveau bail prendra effet à partir de 1er juillet 2022. « Farès Chaibi a paraphé son premier contrat professionnel avec le Toulouse Football Club. Une belle récompense pour notre Pitchoun […]. Le Toulouse Football Club est fier de pouvoir accompagner un autre de ses Pitchouns dans le monde professionnel, et souhaite à Farès la plus belle des réussites au plus haut niveau sous nos couleurs », a indiqué le TFC dans son communiqué officiel.

Le coach de la réserve du TFC décrit le profil du néo-pro

Farès Chaibi a rejoint Toulouse FC en provenance de FC Lyon à l’été 2019, à l'âge de 16 ans. Mais, sa progression a été rapide grâce à son potentiel athlétique et technique. Pour preuve, il s’entraînait déjà régulièrement avec le groupe professionnel, dès son arrivée. « C’est un garçon déterminé », a réagi Jean-Christophe Debu, son coach de Chaibi avec la réserve. « Motivé par une réelle envie de réussir et investi quand il va s’entrainer avec les pros, où il n’hésite pas à prendre des initiatives. Son potentiel athlétique et technique fait de lui un joueur qu'on peut qualifier de généreux sur le terrain, et il faut qu’il continue à travailler pour polir ces qualités », a apprécié le technicien.

Farès Chaibi : « C’est une grande fierté pour moi »

Le joueur passé pro a également réagi à sa promotion et son intégration officielle au sein de l’équipe Philippe Montanier. « C’est une grande fierté pour moi, qui était encore en club amateur il y a peu. Je suis vraiment reconnaissant envers le TéFéCé pour m'avoir donné cette chance », a-t-il déclaré. « C'est allé très vite, mais il faut continuer à travailler […]. J’ai hâte de m'intégrer le plus vite possible au groupe professionnel pour pouvoir, un jour, montrer mes qualités au Stadium, et rendre au Club la confiance qu'il m'a donnée », a confié Farès Chaibi.