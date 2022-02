Real Madrid Mercato : Grosse concurrence pour un joyau de l'Ajax

Publié par Thomas G. le 23 février 2022 à 17:50

Les dirigeants du Real Madrid préparent déjà la prochaine saison. Les Madrilènes veulent un talent de l'Ajax très convoité.

Ryan Gravenberch bientôt au Real Madrid ?

Le Real Madrid multiplie les pistes pour se renforcer au milieu de terrain. Après avoir fait signer Eduardo Camavinga, les Madrilènes continuent de se positionner sur les milieux de terrain les plus prometteurs du Vieux Continent. Ainsi, AurélienTchouaméni et Khéphren Thuram ont été annoncés dans le viseur des Merengues. Les dirigeants du Real Madrid cherchent à trouver le successeur de Casemiro. Ceux de Toni Kroos et Luka Modric sont déjà trouvés avec Eduardo Camavinga et Federico Valverde. L’objectif est de recruter le successeur de Casemiro dès maintenant afin que l’international Brésilien le prépare à sa propre succession.

Ces derniers temps, le nom de Ryan Gravenberch revient en boucle. Le joueur de 19 ans, formé à l’Ajax, éclate aux yeux du grand public en Ligue des Champions cette saison. Milieu longiligne et polyvalent, Gravenberch est capable de casser des lignes balles au pied et également avec des passes millimétrées. Le jeune néerlandais a un gros volume de jeu et une très grosse frappe. Autant de qualités qui suscitent l’intérêt des grands clubs européens pour un joueur de son âge.

Le Barça est chaud, le Bayern aussi

Selon Mundo Deportivo, le Barça n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Gravenberch. Les Catalans n’ont pas perdu espoir malgré la concurrence du Real et du Bayern. La situation contractuelle de Gravenberch en fait un homme convoité. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2023 avec son club formateur et refuse pour l’instant de prolonger. Donc l’Ajax devrait se résigner à le vendre cet été au plus offrant pour éviter qu’il ne quitte le club gratuitement à l’été 2023. Le Bayern est le club le plus avancé sur le dossier, le transfert pourrait se conclure aux alentours de 30 millions d'euros.

L’un des motifs d’espoir des dirigeants du FC Barcelone est la très bonne relation qu’il y a entre l’Ajax et le Barça. Ainsi, l’Ajax a pris pour habitude de vendre ses meilleurs joueurs au Barça, on se souvient notamment du transfert retentissant de Frenkie de Jong ou plus récemment de Sergiño Dest. La bataille pour Ryan Gravenberch sera vraisemblablement un duel entre le Barça, le Real et le Bayern Munich à moins qu’un autre grand club européen rentre dans la course. Le PSG pourrait aussi se pencher sur le dossier en cas d’échec avec Paul Pogba.