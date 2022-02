OM : Clash en vue entre Payet et Sampaoli à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 23 février 2022 à 23:20

Testé sur plusieurs postes par Jorge Sampaoli cette saison à l’ OM, Dimitri Payet serait très contrarié par ses repositionnements répétés.

OM : Dimitri Payet agacé par son repositionnement

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période très agitée. Depuis quelques semaines, l'entraîneur Jorge Sampaoli s’attèle à calmer le mécontentement d’Arkadiusz Milik, qui réclame plus de temps de jeu. Cette incompréhension entre les deux hommes était peut-être le premier signe annonciateur d’un vestiaire sous tension. Car un autre homme de l’ OM est désormais au cœur des frictions marseillaises, Dimitri Payet !

En effet, au sortir de la défaite de l’Olympique de Marseille contre Clermont (0-2), le Réunionnais n’a pas hésité à pousser un coup de gueule sur l’attitude globale de son équipe. Vexé, le capitaine marseillais a demandé à ses coéquipiers de « dégonfler les têtes » pour le bien de l’ OM en cette seconde partie de saison. Cette sortie de milieu de terrain marseillais a été reprise en boucle par plusieurs médias et observateurs de l’ OM, qui ont tenté de décrypter les raisons de ce coup de gueule.

Et selon Florent Germain, consultant pour RMC Sport, il y a visiblement de l’eau dans le gaz entre Dimitri Payet et son entraîneur. Car le milieu de terrain, moins décisif depuis quelques jours, n’apprécierait pas son repositionnement sur les côtés. « Payet est un peu en retrait et ça doit le gonfler un peu, car un des dégâts collatéraux, pour essayer de mettre Milik dans de bonnes conditions, c'est de mettre Payet à gauche et il déteste ça », a déclaré Florent Germain.

Sampaoli devra calmer les tensions avant Qarabag

Pour le moment, Dimitri Payet réalise une belle saison à l’Olympique de Marseille. Il montre encore la pleine étendue de son talent, mais manque de complicité avec Gerson et Arkadiusz Milik sur le terrain. Son agacement à l’issue du match contre Clermont, semble donc confirmer son mal-être. Un problème que Jorge Sampaoli devra vite régler. L'entraîneur devra vite trouver la bonne formule pour apaiser les tensions naissantes dans le vestiaire de l’ OM avant le match retour contre Qarabag en Ligue Europa Conférence.