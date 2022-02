OM : Payet, grosse révélation sur un malaise profond à Marseille

Publié par Timothée Jean le 22 février 2022 à 10:39

Après la défaite de l’OM face à Clermont (2-0), Dimitri Payet n’a pas caché sa frustration et sa colère contre ses partenaires. Le Réunionnais avait plusieurs raisons d’être énervé.

OM : Dimitri Payet en manque de complicité avec Gerson et Milik

Dimitri Payet n'est déjà pas du genre à beaucoup s'exprimer après une rencontre. Alors quand le capitaine marseillais tacle ses coéquipiers publiquement après un match, cela fait forcément des émules à Marseille. À l’issue de la défaite de l’ OM face à Clermont, le milieu de terrain a poussé un coup de gueule contre certains de ses partenaires. S’il ne mentionne aucun nom, le Réunionnais invite certains de ses coéquipiers à « dégonfler les têtes ».

Des mots forts qui continuent de faire couler beaucoup d’encre. Rapidement, les médias ont tenté de décrypter les raisons du courroux de Dimitri Payet. Selon les révélations de RMC Sport, le capitaine de l’ OM se serait particulièrement agacé, car dans le fond il a le « sentiment qu’il est difficile de compter sur le collectif pour faire gagner » le club phocéen.

Et sur le terrain, le joueur de 34 ans ne parvient toujours pas à s’entendre avec Gerson et Arkadiusz Milik. Les attitudes du buteur polonais, parfois boudeur et la nonchalance de Gerson, combinés à un manque de complicité commenceraient sérieusement à agacer Dimitri Payet. Les choix tactiques de Sampaoli ont aussi eu des répercussions. Trimballé de poste en poste depuis le début de la saison, Dimitri Payet n’approuverait pas son repositionnement.

Un vestiaire en manque de cadres

La radio sportive ajoute même que Dimitri Payet se sentirait un peu plus esseulé dans le vestiaire de l’ OM, après le départ de son ami Jordan Amavi à l'OGC Nice. Tandis que Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez, qui étaient des voix fortes et respectées en interne, sont désormais relégués sur le banc de touche. Et ces deux cadres marseillais se sentent moins légitimes pour réprimander ou blâmer certaines attitudes. Tant d’arguments qui auraient alors fait craquer Dimitri Payet à l’issue de la défaite de l’ OM.

Le malaise semble ainsi profond dans le vestiaire marseillais. Jorge Sampaoli devra vite trouver la bonne formule pour calmer les tensions et remobiliser ses troubles avant le déplacement à Qarabag en Ligue Europa Conférence.