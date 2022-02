OM : Cette énorme sortie de Sampaoli sur Mandanda après Qarabag

Publié par Ange A. le 25 février 2022 à 06:33

Jorge Sampaoli s’est livré au sujet de Steve Mandanda après le carton de Marseille jeudi contre Qarabag (3-0) en Conference League.

Un nouveau clean-sheet pour Steve Mandanda

Comme au match aller, Steve Mandanda a gardé les cages de l’Olympique de Marseille jeudi face à Qarabag. Pour ce barrage retour à Bakou, la doublure de Pau Lopez a confirmé son bel état de forme. Le gardien de 36 ans a gardé sa cage inviolée lors du large succès des Olympiens contre les Azéris (0-3). Le Kinois a mieux fait qu’au match aller au Vélodrome. La bande à Dimitri Payet s’était imposée (3-1). Malgré ce but, le dernier rempart marseillais avait été décisif, multipliant les arrêts pour conserver l’avantage acquis par les siens. Sa nouvelle performance n’a pas laissé Jorge Sampaoli indifférent. L’entraîneur de l’OM s’est exprimé au sujet de son portier après ce nouveau succès, le troisième de rang de Marseille en Coupe d’Europe.

Sampaoli encense Mandanda, Lopez en danger ?

Saluant la performance de ses hommes et celle de son adversaire du soir, le coach de l’Olympique de Marseille a félicité son gardien. « J’ai beaucoup de respect pour cette équipe de Qarabag, qui n’a pas changé d'idée de jeu et nous a dominés sur de longues périodes. On a gagné grâce à notre qualité individuelle supérieure. Ils ont montré qu’ils pouvaient très bien jouer, mieux que nous. Et je pense que le meilleur joueur a été Steve Mandanda », a confié l’Argentin. Lequel a relégué l’expérimenté portier sur le banc suite à la signature de Pau Lopez à Marseille. L’Espagnol traverse actuellement une mauvaise passe avec 11 buts encaissés lors de ses cinq derniers matchs. Reste à savoir si cela va profiter à El Fenomeno. Celui-ci ne disputait que son neuvième match de la saison contre Qarabag. Il n’a concédé que 7 buts depuis le début de la saison.