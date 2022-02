OL Mercato : Une énorme condition fixée à Bosz pour rester

Publié par Ange A. le 25 février 2022 à 08:03

Bien que sous contrat jusqu’en 2023, Peter Bosz n’est pas à l’abri d’un départ prématuré de l’ OL comme l’indique Le Progrès.

Peter Bosz toujours en sursis à Lyon ?

Actuel 8e au classement, l’Olympique Lyonnais poursuit sa remontée en cette deuxième moitié de saison. Il faut dire que Peter Bosz avait reçu un sacré coup de pression de Jean-Michel Aulas avant de retrouver le droit chemin. Le président lyonnais avait donné un délai de deux mois, soit jusqu’en fin février, au technicien néerlandais pour redresser la barre. Lyon était alors 13e de Ligue 1 lors de la mise en garde de son président. Si l’ OL reprend sa marche en avant, son entraîneur reste sous pression comme le révèle le journal régional. Celui-ci explique que la direction du club rhodanien vise un retour en Ligue des champions pour la saison prochaine. « Une non-qualification pour une Coupe d’Europe serait rédhibitoire pour l’avenir lyonnais du technicien néerlandais. La fin du film est attendue, car l’objectif reste de jouer la prochaine compétition reine », note la publication régionale.

Un sacre de l’ OL pour sauver Bosz ?

Avec sa situation actuelle, l’Olympique Lyonnais ne peut compter que sur des faux pas de Marseille (2e) et Nice (3e) pour se rapprocher du podium. Outre ce scénario, il apparaît hypothétique de voir l’ OL décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine via le championnat. Largué en Ligue 1, Lyon mise sur un sacre en Ligue Europa pour retrouver la reine des compétitions européennes. Les Gones de Peter Bosz réalisent jusqu’ici un parcours sans faute en C3. Les Lyonnais restent invaincus et ont terminé leaders de leur groupe. Ils seront fixés sur leur adversaire en huitième de finale de la compétition ce vendredi lors du tirage au sort. Dire qu’un faux pas (prématuré) en Coupe d’Europe serait fatal à Peter Bosz n’est qu’un euphémisme.