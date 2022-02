OL : Le gros coup de pression d’Aulas sur Bosz avant Nice

Publié par Ange A. le 10 février 2022 à 08:35

Jean-Michel Aulas a adressé un message à Peter Bosz et ses troupes en marge du choc entre l’ OL et l’OGC Nice samedi au Groupama Stadium.

Peter Bosz sur la sellette avant OL – Nice ?

Après son faux pas contre l’AS Monaco (2-0), l’Olympique Lyonnais joue encore gros ce samedi. Cette fois, l’ OL reçoit l’OGC Nice lors de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre qui s’annonce ardue pour Peter Bosz et ses hommes. Tout juste qualifié aux dépens de Marseille pour la demi-finale de la Coupe de France, le Gym voudra renouer avec la victoire. Les Aiglons ont été défaits par Clermont à l’Allianz Riviera lors de la dernière journée (0-1). La victoire est impérative pour le technicien néerlandais pour garder la confiance de sa direction. Laquelle attend les résultats d’ici fin février avant de fixer le sort du successeur de Rudi Garcia. En marge de ce choc, Jean-Michel Aulas est monté au créneau.

Jean-Michel Aulas hausse le ton avant Nice

Le président de l’Olympique Lyonnais attend une victoire contre le Gym pour se rapprocher du podium. « Il faut gagner samedi contre Nice. Nous ne sommes pas décrochés. Mais pour être sur le podium en fin de saison il faut gagner », a déclaré le patron de l’ OL lors d’une conférence de presse. En cas de succès samedi, Lyon reviendrait à 5 unités de Nice, actuel 3e de Ligue 1. La bande à Léo Dubois ne pointe qu’à la 8e place avant cette rencontre.

Les Gones seront privés de Rayan Cherki. Sorti sur blessure contre Monaco, l’attaquant de 18 ans souffre d’une fracture non déplacée du 5ème métatarse. Le Baby-Gone sera absent pendant au moins trois mois. Il a donné de ses nouvelles après avoir subi une opération mercredi soir. « Opération terminée et réussie. Malgré ma déception, je suis déterminé à revenir grandi et renforcé de cette blessure. Merci à toutes et à tous pour votre soutien dans cette épreuve. Maintenant, tous à fond derrière l’équipe pour l’aider à atteindre nos objectifs », a-t-il posté sur son compte Twitter.