OL Mercato : Transfert, Peter Bosz répond à Xherdan Shaqiri

Publié par ALEXIS le 25 février 2022 à 23:35

Transféré par l’ OL au Chicago Fire en MLS, Xherdan Shaqiri avait réglé ses comptes avec Peter Bosz. Ce vendredi, le coach des Gones lui a répondu.

Transféré de Liverpool à l’ OL en août 2021, Xherdan Shaqiri a passé près de six mois à Lyon, mais n’a pas réussi à s’y imposer sous les ordres de Peter Bosz. L’Olympique Lyonnais a même fini par le vendre au Chicago Fire en Major Soccer League (MLS), au bout d’une demi-saison. Acheté à 6 M€, le polyvalent attaquant suisse a été cédé à la franchise américaine à 7 M€. Le club rhodanien a donc réalisé une bonne affaire, car le joueur de 30 ans ne rentrait pas dans les plans du technicien néerlandais et sa cote était estimée à 8 M€ au moment de son transfert.

Toutefois, Xherdan Shaqiri est parti en gardant une dent contre le coach de l’ OL avec qui il avait des rapports difficiles selon lui. « Il y avait quelque chose avec l'entraîneur, tactiquement et personnellement, où je ne m'entendais pas bien avec lui », a-t-il confié lors de sa présentation officielle à Chicago, lundi. L'international suisse (100 sélections, 26 buts avec la Nati) a joué seulement 16 matchs sous le maillot des Gones, toutes compétitions confondues, et il a été titulaire 9 fois en Ligue 1, en six mois.

Peter Bosz, « c’est normal pour un joueur de partir »

Revenu sur le départ du joueur de 30 ans, Peter Bosz n’a pas souhaité relancer la polémique. Il a balancé sa répondre à ce dernier, en trois phrases : « je n’ai rien à dire par rapport à Shaqiri. Il n’a pas beaucoup joué et il n’était pas content. C’est normal pour un joueur de partir ». Quant à l’ex N°29 de l’ OL, il ne regrette pas son choix américain. « La MLS est un bon championnat. Je voulais partir loin de la France et l'opportunité s'est présentée. […] J'ai beaucoup réfléchi, bien sûr, mais George est venu avec un grand projet et j'étais vraiment excité ».