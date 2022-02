ASSE Mercato : Un renfort de Dupraz repousse un grand club

Publié par ALEXIS le 26 février 2022 à 00:35

Renfort hivernal de l’ ASSE, Falaye Sacko est revenu sur son prêt de Vitoria Guimarães. Il avoue avoir repoussé un grand club portugais au profit des Verts.

ASSE Mercato : Dupraz déjà satisfait de Falaye Sacko

Falaye Sacko, l’une des 7 recrues de l’ ASSE pendant le mercato d’hiver, a levé le voile sur les coulisses de son arrivée dans le Forez, en provenance du Vitoria Guimarães (Portugal). Le défenseur est en effet prêté à l’AS Saint-Étienne pour six mois, jusqu’en juin 2022, sans option d’achat. Il a disputé 3 matchs consécutifs en Ligue 1 et en entier, sous le maillot des Verts. Et ces matchs se sont soldés par 2 victoires et un nul. L’arrière latéral droit de 26 ans satisfait déjà les attentes de Pascal Dupraz, depuis ses premières minutes avec l’ ASSE.

« Falaye Sacko va vite et en plus il a cette assurance technique qui nous permet de mieux ressortir. C'est un joueur non pas surprenant, mais un défenseur sûr. Il aime défendre. C'est devenu rare pour les défenseurs. Ils regardent trop souvent leurs statistiques maintenant. Lui, il aime le duel. Généralement, ça réduit le nombre de buts encaissés », a apprécié le coach de 59 ans, en conférence de presse, avant le match contre le PSG, samedi (21h).

Le défenseur malien a refusé Porto au profit de l'AS Saint-Étienne

Dans des propos confiés à L’Équipe, la recrue stéphanoise se dit heureuse de jouer pour l’ ASSE, un club mythique. L’international malien (24 sélections, 1 but) a même repoussé la proposition du FC Porto pour rejoindre les Verts, le dernier jour du mercato de janvier. « Après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) au Cameroun, je devais aller à Bamako (Mali), mais mon club m’a fait rentrer, car Porto s’intéressait à moi. Et à la dernière minute, j’ai appris que l’ ASSE me voulait aussi. J’ai dit à mon manager : il faut que je fonce à Saint-Étienne », a révélé Falaye Sacko.

« Après six ans au Portugal, je voulais changer. Je n’ai même pas regardé le classement (Sainté était 20e), je voulais tout donner pour ce club qui me faisait rêver », a-t-il justifié pour finir.