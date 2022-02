OGC Nice Mercato : Une pépite ivoirienne intéresse Galtier

Publié par ALEXIS le 26 février 2022 à 01:05

Les recruteurs de l’ OGC Nice auraient repéré une pépite en Afrique, précisément en Côte d’Ivoire. Christophe Galtier serait séduit par son profil.

OGC Nice Mercato : Karim Konaté courtisé par le Gym

Alors que l’intérêt de plusieurs clubs, dont le PSG, pour Amine Gouiri se conforte, l’ OGC Nice serait sur la piste d’un jeune attaquant ivoirien. Selon les indiscrétions de Le10Sport, le club azuréen s’est lancé aux trousses de Karim Konaté, un talentueux et prometteur avant-centre. Arrivé sur les rangs parmi les nombreux courtisans de ce dernier, le Gym « tente un gros forcing » pour prendre de l’avance sur ses concurrents dans le dossier du joueur de 18 ans (bientôt en mars), à en croire la source.

Le média croit savoir que « les dirigeants niçois ont rencontré Karim Konaté et son entourage, il y a quelques jours ». Toutefois, les négociations s’annoncent compliquées, vu le nombre de prétendants du buteur de l’Asec Mimosas, selon le site internet.

Le RB Salzbourg sur le coup et en pole position !

Outre, l’ OGC Nice en Ligue 1, le RB Salzbourg (en Autriche) est aussi sur le coup, d’après les informations de Foot Mercato. D’ailleurs, les dernières rumeurs sur l’international ivoirien (2 sélections) l’envoient vers le club autrichien. Une indemnité de transfert de près de 2 M€ est évoquée dans les coulisses, mais ce n’est évidemment pas officiel.

Karim Konaté avait pris part aux qualifications pour la coupe du monde 2022, zone Afrique. Il avait disputé les matchs face au Mozambique (0-0) et au Malawi (3-0). Convoqué dans le groupe de la Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) disputée au Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2022, le natif d’Abidjan était resté sur le banc de touche, contre la Guinée Équatoriale (1-0) et la Sierra Leone (2-2), en phase de poule.