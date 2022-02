OL : C3, le terrible aveu de Peter Bosz après le tirage de Porto

Publié par Ange A. le 26 février 2022 à 08:15

Peter Bosz ne garde pas un bon souvenir de Porto, futur adversaire de l’Olympique Lyonnais en huitième de finale de la Ligue Europa.

Porto, un mauvais souvenir pour Peter Bosz

Après les barrages de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais est fixé sur son prochain adversaire. L’OL sera opposé au FC Porto en huitièmes de finale de la compétition. Présent en conférence de presse en marge de la réception de Lille, Peter Bosz a été interrogé sur ce rendez-vous européen. Le technicien néerlandais avoue ne pas garder un excellent souvenir des Portugais. « Moi même je n’ai pas battu Porto avec Leverkusen. C’est un très bon adversaire, il faut le dire, avec de très bons joueurs, un entraîneur en place depuis longtemps. Ils ont l’expérience de jouer la Ligue des Champions mais dans un groupe avec l’Atlético et Liverpool cette saison, ce n’était pas facile », a reconnu l’entraîneur lyonnais.

Enfin la revanche pour Lyon contre Porto ?

En quatre confrontations, l’Olympique Lyonnais ne s’est jamais imposé face à Porto. Les Lyonnais ont arraché le nul à une reprise et concédé trois défaites face aux Portugais. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte en 2004, année du sacre de Porto en Ligue des champions. Bien qu’il respecte son prochain adversaire européen, Peter Bosz veut se concentrer sur l’opposition qui l’attend ce dimanche. « Ça ne m’intéresse pas trop pour le moment car on a un match bien plus important dans deux jours. Mais c’est un très bon adversaire qui n’a pas perdu un match en championnat […] Pour moi, le match de Lille est vraiment plus important pour le moment », a indiqué le Batave. Comme Lille, champion de France en titre, Lyon rêve toujours d’une qualification européenne. Les Gones (8es) disposent d’une avance de deux points sur les Dogues (10es).