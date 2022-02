OL : Europa League, Lyon en danger, Monaco gâté par le tirage !

Publié par Thomas G. le 25 février 2022 à 12:46

L' OL et l'AS Monaco connaissent leurs adversaires pour les 8e de finale de l'Europa League. Les clubs français vont avoir du pain sur la planche.

L' OL face à Porto, l'AS Monaco contre Braga

Le tirage au sort a livré son verdict, les Monégasques ont tiré l'adversaire le plus abordable tandis que l'Olympique Lyonnais est tombé sur un candidat à la victoire finale. Il y aura donc deux belles affiches pour les clubs français. L'AS Monaco sera confronté au Braga. Tandis que l' OL défiera le FC Porto.

Ce dernier est un habitué des grandes épopées européennes, en remportant la Ligue Europa à deux reprises en 2003 et 2011. Les hommes de Sérgio Conceição sont des candidats à la victoire finale. Ils sont leaders de leur championnat et ont éliminé la Lazio au tour dernier. Ils sont légèrement favoris dans cette confrontation face à l'Olympique Lyonnais.

Braga de son côté semble être l’adversaire le plus faible de la liste. Les Portugais sont 4e dans leur championnat, ils avaient fini de justesse deuxième de leur poule derrière l’Etoile Rouge de Belgrade et devant les Danois de Midtjylland. Ils se sont qualifiés en 8e en sortant les Macédoniens du Sheriff Tiraspol sur penalty.

Une allure de Ligue des Champions ?

Lyon et l'AS Monaco attendaient le tirage des 8e de finale de l’Europa League avec impatience. Le tirage a eu lieu aujourd'hui à Séville et le moins que l'on puisse dire c'est que ce tirage a des allures de Ligue des Champions. Les deux clubs français ont tous les deux fini premiers de leur groupe, ils vont donc recevoir au match retour et iront donc à l'extérieur pour le match aller. De plus, le tirage a amené son lot de gros chocs. Voici les affiches des 8es de finale d'Europa League :

- FC Séville-West Ham

- FC Porto-Lyon

- Atalanta Bergame-Bayer Leverkusen

- Leipzig-Spartak Moscou

- Betis Seville-Eintracht Francfort

- FC Barcelone-Galatasaray

- Glasgow Rangers-Etoile Rouge Belgrade

-Braga-AS Monaco