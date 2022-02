LOSC Mercato : Révélation de Newcastle sur le dossier Botman

Publié par ALEXIS le 26 février 2022 à 12:05

Le LOSC a confirmé avoir bloqué Sven Botman cet hiver. Newcastle, le club qui a fait une offre pour ce dernier, fait une révélation sur le transfert raté.

LOSC Mercato : Létang a repoussé 50 M€ de Newcastle pour Botman

Olivier Létang a confirmé qu’un club avait fait une offre colossale pour recruter Sven Botman pendant le mercato hivernal, mais le LOSC n’a pas souhaité se séparer de son défenseur central en janvier. Surtout que le champion de France est engagé en Ligue des champions et doit remonter au classement de la Ligue 1. Lille OSC est 11e avant le coup d’envoi de la 26e journée, à 9 points du podium.

« On a des objectifs élevés, avec une qualification pour la coupe d’Europe pour la fin de saison, et les 8es de finale contre Chelsea. Alors il faut garder un effectif de grande qualité, conserver l’équipe la plus compétitive possible pour terminer cette saison. Et Sven Botman est un joueur important. On a besoin de lui, donc Sven Botman restera avec nous jusqu’à la fin de la saison pour nous aider à atteindre ces objectifs », avait déclaré Olivier Létang, sur le défenseur du LOSC, avant même la fin du mercato d’hiver.

Il était revenu sur le dossier, en confirmant l’intérêt de Newcastle United et une offre très intéressante pour le club nordiste. « Comme cela a été publié, Newcastle était par exemple prêt à mettre 50 M€ pour Sven Botman », a indiqué le dirigeant lillois au quotidien Le Parisien, après la fermeture du marché de janvier.

Le défenseur de Lille OSC voulait rejoindre les Magpies cet hiver

Selon les confidences d’Amanda Steveley, patronne du club de Premier League, dans The Athletic, le jeune arrière central des Lillois était aussi intéressé par un transfert chez les Magpies. « Cet hiver, certains joueurs voulaient vraiment venir avec nous, comme Sven Botman », a-t-elle lâché. Il faut dire que le départ de ce dernier du LOSC a été repoussé simplement. Il n’y a donc pas de doute qu’il sera transféré pendant le mercato estival. Lui-même a déjà annoncé la couleur sur son avenir dans le Nord.

« Ce seront mes derniers mois à Lille », a-t-il confié à la chaîne néerlandaise Ziggo Sport début février. « Je peux confirmer que Newcastle et l'AC Milan ont tous deux fait des offres concrètes cet hiver. Les deux étaient de bonnes options pour moi. J'étais prêt à franchir cette étape supplémentaire », a assuré le joueur de 22 ans.