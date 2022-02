LOSC Mercato : Lille reçoit une mauvaise nouvelle d'un défenseur

Publié par ALEXIS le 01 février 2022 à 10:15

À l’occasion de la fin du mercato hivernal, Sven Botman, très courtisé en janvier, a fait le point sur sa situation au LOSC. Il annonce son départ cet été.

Très sollicité lors du mercato hivernal, Sven Botman est resté au LOSC à la fermeture du marché des transferts. Lors de son passage sur la chaîne néerlandaise Ziggo sport, lundi soir, le défenseur de Lille a livré des informations sur son avenir. Il confirme des propositions de deux clubs étrangers. « Je peux confirmer que Newcastle et l’AC Milan ont tous deux fait des offres concrètes cet hiver », a-t-il confié au média. L’arrière central a confirmé ensuite son intérêt face à ces offres.

« Les deux étaient de bonnes options pour moi. J’étais prêt à franchir cette étape supplémentaire », a-t-il lâché. Avant d’annoncer la couleur : « Ce seront mes derniers mois au LOSC. » Rejoindra-t-il les Magpies ou les Rossoneri lors du mercato estival prochain ? Rendez-vous pris dans cinq mois.

Un transfert à 55 M€ en vue au LOSC

Retenu par la direction du club pendant la fenêtre hivernale, Sven Botman quittera le club nordiste cet été. Pour rappel, Newcastle United avait fait une offre estimée à 35 M€ pour recruter l’international néerlandais, mais les Lillois ont repoussé cette proposition, car ils voulaient éviter d’affaiblir leur équipe engagée en Ligue des Champions et en course pour une place sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification pour la C1 en 2022-2023.

De plus, Lille attend plus que le montant proposé par le club de Premier League. D’après les indiscrétions du Telegraph, le LOSC espère vendre Sven Botman à un montant minimum de 55 millions d'euros. Le joueur de 21 ans a été acheté à l'Ajax Amsterdam pour environ 8 millions d’euros à l’été 2020 et est sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2025.