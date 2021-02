Ex-PSG : Edinson Cavani défend la Ligue 1 en Premier League

Publié le 25 février 2021 à 15:30

La Ligue 1 fait partie des 5 grands championnats européens, mais elle est souvent jugée de faible, à tort, comparativement à la Liga, la Premier Ligue, la Bundesliga et la Serie A. Edinson Cavani, passé dans trois de ces championnats, compare les niveaux.

La Ligue 1 n'est pas inférieure, selon Cavani

Edinson Cavani a évolué dans le championnat italien (à Naples), puis en Ligue 1 (au PSG), avant de rejoindre Manchester United en Angleterre l’été dernier. Dans une interview accordée à ESPN Brasil, l’attaquant uruguayen a livré son opinion sur les différents championnats dont les niveaux sont souvent comparés. Selon l’ancien buteur du Paris Saint-Germain, la L1 n’est pas inférieure aux championnats d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne ou d’Angleterre. « J’ai toujours dit à propos du football que tous les championnats ont des caractéristiques différentes, mais ce n’est pas pour ça qu’une Ligue est inférieure à une autre », a-t-il confié.

« N’oublions pas que l'un des derniers finalistes de la Ligue des Champions était une équipe française (le PSG). Donc, pour moi, c'est le football (…), c'est une compétition, avec des caractéristiques différentes. Je ne vois pas en Angleterre des choses qui sont mieux qu’en France, ou au Portugal. Non, car vous pouvez affronter une équipe du Portugal et perdre. Ensuite, vous pouvez jouer contre une équipe anglaise et gagner. Le football, c'est le football… » a commenté Edinson Cavani.

Parcours de l'ancien buteur du PSG

Pour rappel, El Matador a évolué en Serie A. Il a défendu les maillots de l'US Palerme (2007-2011), puis du Napoli entre 2011 et 2013. Il y a disputé 213 matchs en Serie A. Au Paris, il a passé 7 saisons consécutives (2013 à 2020). Il a totalisé 200 matchs en Ligue 1 avant de débarque en Premier League sous les couleurs des Red Devils, depuis le dernier jour du mercato estival, le 5 octobre 2020. Canavi compte actuellement 17 matchs dans le championnat anglais.













Par ALEXIS