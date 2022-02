OL - LOSC : L'énorme coup de gueule de Peter Bosz après la défaite

Publié par Ange A. le 28 février 2022 à 00:33

Peter Bosz l’avait mauvaise contre l’arbitrage après la courte défaite de l’ OL dimanche à domicile contre le LOSC (0-1).

L’ OL battu par Lille au Groupama Stadium

Nouveau faux pour Lyon dans la course à l’Europe. Accroché par le RC Lens (1-1) lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais a aligné une nouvelle contreperformance ce dimanche. L’ OL s’est incliné contre le Lille OSC au Groupama Stadium en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Gabriel Gudmundsson s’est mué en bourreau pour les Gones à la 35e minute. La réalisation du latéral lillois a permis aux siens de l’emporter en terre lyonnaise. Suite à ce revers, le club rhodanien descend à la 10e place du classement. Son adversaire du soir remonte au 8e rang avec un point d’avance. Entraîneur lyonnais, Peter Bosz s’en est pris à l’arbitrage de Clément Turpin après le coup de sifflet final. Il peste notamment contre un but refusé à son équipe.

Peter Bosz détruit Clément Turpin après la défaite de Lyon

Pour le coach de l’Olympique Lyonnais, le but inscrit par les sens était valable. Il considère d’ailleurs que le central de la partie est un récidiviste. « Je pense que le gardien de but a complètement raté son dégagement et frappé dans le sol. C’est incroyable, il a refusé ce but-là. Il a pris sa décision, que je ne comprends pas. Tout le monde dit que c’est le meilleur arbitre de France. À mon avis, ce n’est pas le meilleur arbitre pour Lyon parce que c’est la deuxième fois. Déjà à Paris, tout le monde a vu que ce n’était pas un penalty, et là, ce soir, le gardien a raté son dégagement. C’était une mauvaise décision », a lâché l’entraîneur de l’ OL au micro de Prime Video. Battu par Lille, Lyon va tenter de se relancer vendredi sur la pelouse du FC Lorient.