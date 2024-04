Du jamais vu en football : La Ligue 1 prépare une révolution en France

On devrait entendre les arbitres de Ligue 1 la saison prochaine sur les terrains ! L’objectif ? Que les téléspectateurs puissent entendre leurs explications. Une nécessité dans un contexte où les week-ends sans polémique arbitrale sont de plus en plus rares.

Les arbitres bientôt entendus en Ligue 1 ?

Soyons honnête, il ne se passe plus une journée de Ligue 1 sans que l’arbitrage soit au cœur des polémiques. Avec en point d’orgue les matchs Monaco-Lille (1-0) et surtout Marseille-Nice (2-2) ce mercredi. Le constat est clair pour les journalistes sportifs ou les consultants : l’arbitrage français inquiète.

La sonorisation des arbitres aurait pour but de lever le mystère sur certaines décisions arbitrales litigieuses. Mais l’objectif de la LFP est plus concret : il s’agit en réalité d’orienter les débats vers le jeu. Eviter de parler pendant des jours, voire des semaines d’un scandale arbitrale et de laisser la part belle au jeu, au simple jeu qu’est le football.

Amazon pousse pour la sonorisation des arbitres en Ligue 1.



La FFF y est favorable mais il manque encore l'accord de l'IFAB.



(RMC) https://t.co/slmtsGc175 pic.twitter.com/PNYqao6YIm — Actu Foot (@ActuFoot_) February 22, 2022

Où en est-on dans ce projet ?

En mars dernier, Antony Gautier, directeur technique de l’arbitrage, déclarait au journal L’Equipe qu’une phase d’expérimentation pour la sonorisation des arbitres était prévue pour les finales de Coupe de France féminine (Fleury-PSG, le 4 mai) et masculine (OL-PSG, le 25 mai) ainsi que pour les play-offs de D1 féminine.

D’après Le Parisien, si le bilan est positif, le système entrera en vigueur dès la saison prochaine en Ligue 1. Cela permettrait aux téléspectateurs d’écouter les explications de l’arbitre, comme on peut le voir en rugby. Seuls les échanges entre ce dernier et ses assistants à la vidéo seront protégés et gardés secrets.