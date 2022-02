ESTAC - OM (1-1) : La surprenante raison du nul selon Sampaoli

Publié par Ange A. le 28 février 2022 à 01:13

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec dimanche sur la pelouse de Troyes. Jorge Sampaoli a livré son analyse après la rencontre.

L’OM contraint au nul par Troyes

Défait par Clermont lors de la dernière, l’Olympique de Marseille espérait se relancer contre un autre promu. Ce dimanche, l’OM affrontait l’ESTAC Troyes pour la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats. Mais une nouvelle fois, le club phocéen a aligné une contreperformance. Marseille doit se contenter du point du nul contre Troyes. Dimitri Payet a lancé les siens sur penalty avant la demi-heure de jeu (28e). Les Olympiens se sont faits reprendre en fin de match sur une réalisation de Yoann Touzghar (90e). Suite à ce nul, l’OM (2e) conserve son avance d’un point sur l’OGC Nice (3e). Jorge Sampaoli s’est exprimé après le match, l’occasion de justifier le relâchement de ses poulains.

Jorge Sampaoli accuse la fatigue contre Troyes

À en croire l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, ses poulains n’ont pas assez récupéré de leur déplacement à Qarabag en C4 (victoire 3-0). « On a fait beaucoup d’efforts jeudi dans une partie à haute intensité, on savait que ça allait nous coûter. Mais on était proche de faire un résultat, de gagner ce match assez tranquillement. C’était important que les joueurs donnent tout sur le terrain. On a eu un peu de mal à jouer. On est rentrés d’un long déplacement. On aurait voulu jouer. À aucun moment on a voulu laisser délibérément le ballon à l’adversaire », a indiqué Jorge Sampaoli face aux médias. Le technicien argentin est déjà tourné vers le choc contre Monaco. Un rendez-vous qu’il prépare déjà. « On a une semaine complète pour travailler, récupérer et bien préparer Monaco », a prévenu le coach de l’OM.