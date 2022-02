OM : Dimitri Payet démonte une fake news à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 25 février 2022 à 12:33

Capitaine de l’ OM, Dimitri Payet a publié une vidéo sur les réseaux sociaux afin de démentir une fake news, qui prenait de l’ampleur à Marseille.

OM : Payet dément les tensions dans le vestiaire

Dimitri Payet n'est définitivement pas un joueur comme les autres. En bon capitaine de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain de 34 ans n'hésite pas à recadrer parfois ses coéquipiers. Et sa dernière sortie médiatique, dimanche dernier, à l’issue de la défaite surprenante de l’ OM face à Clermont (0-2), n’est pas passée inaperçue.

Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs font état de vives tensions dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. La presse régionale expliquait que les joueurs marseillais, tels qu’Alvaro Gonzalez ou encore Arkadiusz Milik, étaient très remontés contre les choix de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Et le coup de sang de Dimitri Payet n’aidait pas à dissiper cette atmosphère tendue à l’Olympique de Marseille.

Mais le Réunionnais est monté au créneau pour tenter de démonter ces rumeurs faisant état dans le vestiaire marseillais. À l’issue du large succès de l’ OM face à Qarabag (3-0) en 16e de final retour de la Conference League, Dimitri Payet a posté une vidéo sur son compte Instragram, montrant une scène de joie immense dans le bus marseillais, accompagné d’un message très évocateur. « Des tensions dans le groupe ? », a-t-il écrit avec des émojis pleins de perplexité. Une manière pour lui de rétablir la vérité sur l’ambiance au sein du groupe de l’ OM.

L' OM poursuit son aventure européenne

Pour rappel, l’ OM avait une belle occasion de faire taire les critiques ce jeudi soir. Et les Marseillais ne sont pas passés à côté de leur objectif. Malgré la domination de Qarabag, l’Olympique Marseille a gagné ce match au point de vue comptable (3-1 à aller et 0-3 au retour). Le club phocéen est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence et connaîtra son futur adversaire à l'issue du tirage au sort qui aura lieu ce vendredi à 13h.