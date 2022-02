PSG Mercato : Une grosse confirmation tombe pour Hugo Ekitike

Publié par Ange A. le 28 février 2022 à 09:00

Le nom d’Hugo Ekitike circule au PSG pour la succession de Kylian Mbappé. Sauf qu’un club anglais s’intéresse également au Rémois.

Hugo Ekitike dans le viseur du PSG

Bien qu’il espère surtout prolonger Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’exclut pas un échec dans ce dossier. Raison pour laquelle le PSG prospecte toujours sur le marché des transferts. Si les noms de Robert Lewandowski et Erling Haaland circulent, le club de la capitale garde un œil sur des pépites de Ligue 1. Dans ce sens, Paris s’intéresse au Rémois Hugo Ekitike et au Lillos Jonathan David. L’attaquant du Stade de Reims a explosé cette saison. L’avant-centre de 19 ans compte 10 buts et trois passes décisives en 23 matchs cette saison. Seulement, Leonardo devra composer avec la concurrence de Newcastle United pour le jeune Rémois.

Newcastle United confirme pour Ekitike

Les Magpies étaient déjà passés à l’offensive cet hiver pour recruter Hugo Ekitike. Mais l’offre de Newcastle n’aurait pas répondu aux attentes du Stade de Reims. Le club champenois espère au moins 30 millions d’euros pour lâcher son crack. Interrogé The Athletic, Amanda Staveley a reconnu un intérêt de Newcastle pour Ekitike. « Nous avons examiné tous les joueurs disponibles en Europe, en Amérique, partout. Il y avait quelques jeunes joueurs que nous voulions faire venir comme [Hugo] Ekitike, mais il n’aurait pas été un joueur pour aujourd’hui, il aurait été un investissement pour le futur », a expliqué la directrice générale du club anglais.

Une nouvelle offensive du pensionnaire de Premier League cet été pour Etikite n’est donc pas à exclure. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui garde un œil sur le jeune buteur stadiste en cas de départ de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien n’a toujours pas donné de suite favorable à la nouvelle proposition mirifique du PSG. Le club francilien lui proposerait notamment un salaire hebdomadaire supérieur à 1 million d’euros.