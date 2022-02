ASSE Mercato : Une recrue hivernale fait une énorme annonce !

Publié par Thomas le 28 février 2022 à 12:41

Auteur d'un début d'année encourageant, l' ASSE a vu ce lundi l'une de ses recrues phares faire une superbe annonce pour la fin de saison.

ASSE Mercato : La promesse de Bernardoni en cas de maintien

En proie à de gros soucis financiers et sportifs cette saison, l’AS Saint-Etienne revit depuis quelques semaines sous l’impulsion de leur nouveau coach Pascal Dupraz. Arrivé avec l’étiquette de pompier de service chez les Verts en décembre dernier, l’entraîneur savoyard a insufflé un esprit nouveau dans les rangs ligériens, permettant au club d’inverser la tendance et remonter au classement. Malgré une défaite logique contre le PSG ce week-end (3-1), les supporters stéphanois croient plus que jamais au maintien de leur équipe à l’issue de la saison.

Un rêve de plus en plus tangible qui a poussé cette semaine l’une des recrues de l’ ASSE à faire une promesse incroyable aux fans. Au micro de Prime Video, le portier Paul Bernardoni a annoncé vouloir réaliser une performance incroyable si Saint-Etienne se maintenait dans l’élite. " Si on se maintien, je vais monter l’Alpe d’Huez avec les 21 virages, avec le virage des hollandais. C’est un truc mythique donc je m’engage ", a déclaré l’ancien angevin, avant de poursuivre en assurant : " Je m’engage et étant donné qu’on va se maintenir, je vais le faire. " Avec cette déclaration, nul doute que le portier tricolore rentre un peu plus dans le cœur des supporters stéphanois.

Romain Hamouma répond avec humour

La promesse folle de Paul Bernardoni n’a pas manqué de faire réagir ses coéquipiers, un brin moqueur, dont notamment Romain Hamouma. Le mythique attaquant des Verts a lui aussi promis de monter l’Alpe d’Huez avec son néo coéquipier, mais de manière bien moins fatigante. " Si on se maintient, moi je te suivrai en voiture dans le col et je te donnerai les bouteilles d’eau ", rétorque le joueur de 34 ans à son gardien.