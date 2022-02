ASSE : Coup dur pour Saint-Etienne avant le FC Metz et le LOSC

Publié par Thomas le 28 février 2022 à 16:11

Après sa défaite contre le PSG au Parc des Princes, l' ASSE a appris une bien mauvaise nouvelle concernant l'un de ses attaquants.

ASSE : Sainté privé d’un attaquant pendant plusieurs matches

Coup dur pour les Verts en cette fin de mois de février. Après sa série remarquable de 3 victoires en 4 rencontres de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a chuté logiquement ce samedi contre l’ogre parisien. Malgré une ouverture du score pleine d’opportunisme de Denis Bouanga à la 16e minute, le club ligérien a fini par plier face aux assauts Rouge et Bleu, incarnés par l’intenable Kylian Mbappé (double buteur et passeur décisif). Une défaite qui fait retomber l’ ASSE dans la zone de relégation mais qui reste néanmoins source d’optimisme pour Pascal Dupraz et les supporters.

Un mauvais résultat qui a rapidement été suivi d’une autre déconvenue de taille, concernant un joueur d’expérience. Comme l’avance le quotidien L’Équipe ce lundi, l’AS Saint-Etienne sera privé de Romain Hamouma pour les deux, voire les trois prochains matches. La source précise que l’attaquant de 34 ans a terminé la rencontre au Parc des Princes " assez cabossé ", avec notamment une gêne au mollet et une blessure plus inquiétante au poignet.

Après un premier examen qui a révélé une rupture du ligament, Hamouma devra passer sur la table d’opération pour revenir au plus vite sur les terrains. Sa blessure le privera donc des rencontres contre le FC Metz et le LOSC.

Dupraz perd également un défenseur

En plus du " supersub " Hamouma, l’ ASSE devra composer ces prochaines semaines sans son international guinéen Saïdou Sow. L’Équipe dévoile ce lundi que le défenseur de 19 ans a été victime d’une entorse à une cheville lors d’un entraînement. Pour rappel, Sow était revenu de la Coupe d’Afrique des Nations le mois dernier avec une gêne au genou. Son indisponibilité devrait être plus longue que celle de Romain Hamouma, s’étalant de 4 à 6 semaines.