Barça Mercato : Nouveau rebondissement pour Kalidou Koulibaly

Publié par Timothée Jean le 01 mars 2022 à 08:11

En quête de renfort défensif, le Barça semblait avoir pris une sérieuse avance pour Kalidou Koulibaly. Mais le dossier connaît une nouvelle tournure.

Barça Mercato : Kalidou Koulibaly s’éloigne de Barcelone

Les lignes bougent du côté du FC Barcelone. Auteur d’un mercato très ambitieux cet hiver, marqué par l’arrivée de trois nouveaux renforts offensifs, le Barça compte récidiver lors du prochain mercato estival. Le club souhaite révolutionner son effectif et concentre ses recherches en défense. Plusieurs pistes ont notamment été activées dans ce sens.

Les noms d’Andreas Christensen (Chelsea), José Luis Gaya (Valence), César Azpilicueta (Chelsea) et Matthijs De Ligt (Juventus) circulent déjà autour du Camp Nou. Incontournable au sein de la défense de Naples et considéré comme l’un des meilleurs à son poste, Kalidou Koulibaly est également annoncé dans le viseur du Barça. La direction catalane aurait même déjà entamé les premières manœuvres en vue de sa signature. Le FC Barcelone serait prêt à formuler une offre de 40 millions d’euros en vue de boucler son transfert. Mais le club catalan semble très mal embarqué dans ce dossier, car Naples n’a pas vraiment l’intention de perdre son roc défensif.

Prolongation en vue pour Kalidou Koulibaly

Selon les informations de TMW, la direction de Naples considère Kalidou Koulibaly comme « intransférable ». Malgré les nombreux courtisans, le Napoli campe sur toujours sa position et souhaite conserver le capitaine sénégalais le plus longtemps possible. Mieux, selon la source, Kalidou Koulibaly pourrait être récompensé d’une belle prolongation de son contrat expirant en juin 2023, avec une belle revalorisation salariale à la clé.

Le but de cette prolongation est bien entendu de dissuader les éventuels prétendants. Mais reste savoir si les dirigeants de Naples parviendront à convaincre le Champion d’Afrique de prolonger son aventure en Serie A. Rien n’est encore acquis. En cas de désaccord, ce ne sont pas les prétendants qui manqueront pour l’accueillir.