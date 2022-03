Barça Mercato : Xavi à la lutte avec le Real pour un joyau au milieu

Publié par Thomas le 01 mars 2022 à 18:15

Rivaux historiques en championnat, le Barça et le Real Madrid pourraient également se tirailler cette saison pour une pépite espagnole.

Barça Mercato : Barcelone sur un crack de 3e division

En proie à de graves soucis financiers et sportifs en première partie de saison, le FC Barcelone semble sortir la tête de l’eau depuis plusieurs semaines. Sur une série de 7 matches sans défaite dont des victoires clés contre Naples, l’Atlético Madrid et plus récemment face à Bilbao, les Blaugranas peuvent aborder avec plus de sérénité le prochain mercato estival. Car si les Catalans se sont montrés timides l’été dernier en termes de dépenses, ces derniers prévoient de révolutionner leur effectif d’ici la saison prochaine dans l’optique de renouer avec son hégémonie européenne de la dernière décennie.

Si la priorité absolue du Barça reste la sensation norvégienne Erling Haaland, il se pourrait bien que le club espagnol réalise quelques jolis coups en amont. Et justement, à en croire le journal Marca, le FC Barcelone aurait des vues... en 3e division espagnole, chez le Racing Santander. Le média dévoile ce mardi que les Blaugranas surveilleraient avec insistance la situation du jeune Pablo Torre, prodige de 18 ans évoluant au poste de milieu offensif. Après une fin de saison 2020/2021 en trombe où il aura inscrit 4 buts en 3 rencontres de championnat, l’international U19 espagnol signe cette année une montée en puissance remarquée en Espagne, avec déjà 6 buts.

Le Real Madrid également sur le coup

D’après Marca, le FC Barcelone ne serait pas le seul club intéressé par les services de Pablo Torre en Espagne, le Real Madrid suivrait également sa situation et serait entré dans la lutte pour l’enrôler cet été. Leader de son championnat, le Racing Santander peut remercier son créatif milieu espagnol, qui ne cesse de régaler les supporters avec ses passes millimétrées et de sa technique au-dessus de la moyenne. Une bataille acharnée s’annonce entre les deux rivaux de Liga pour un joueur déjà courtisé par la Real Sociedad l’été dernier et dont le contrat court jusqu’en 2025.