PSG Mercato : Barça, une réponse officielle pour Haaland

Véritable sensation au Borussia Dortmund, Erling Haaland ne manque pas de courtisans. Si le PSG et le Real Madrid sont sur ses traces, le Barça s’est exprimé sur ce dossier.

Impressionnant et très efficace devant les buts, Erling Haaland est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund. Pourtant, le prodige norvégien ne devrait pas faire de vieux os au BVB 04, son souhait étant de poursuivre son ascension fulgurante chez un cador européen à court ou moyen terme.

Dès lors, de nombreuses rumeurs évoquent circulant sur sa future destination. La dernière en date fait état d’un pressing du FC Barcelone pour sa signature. Selon la presse espagnole, les dirigeants du Barça, séduit par le potentiel offensif du joueur de 20 ans, auraient entamé les premières manœuvres pour sa venue en Catalogne. Les différentes parties se seraient déjà rencontrées en vue de boucler sa signature.

Président du Barça, Joan Laporta a donc été interrogé sur ce dossier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dirigeant catalan n’exclut pas une possible arrivée d’Erling Haaland, préférant toujours entretenir le suspense sur ce dossier. Laporta espère en tout cas que tout le monde sera satisfait du prochain recrutement des Blaugrana. « On a bien travaillé durant le mercato d'hiver. On espère qu'on travaillera bien également cet été et que tout le monde sera satisfait de ce qui aura été fait », a-t-il confié.

Rien n’est encore joué pour Erling Haaland

Toutefois, le FC Barcelone n’est pas le seul club sur ce dossier. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et les deux Manchester sont ses traces, ce qui risque de faire grimper les enchères. Courtisé par les plus gros clubs européens, Erling Haaland vaut en effet très cher et peu de clubs seront en mesure de se l'offrir l’été prochain. D’autant plus qu’officiellement, le Borussia Dortmund assure que son attaquant n’est pas à vendre. Mais la situation risque d’évoluer en fin de saison.