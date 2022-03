PSG Mercato : Paul Pogba a tranché pour son avenir à Man United

Publié par JEAN-LUC D le 01 mars 2022 à 21:15

Libre le 30 juin, Paul Pogba est annoncé au PSG. Selon les médias étrangers, il aurait déjà tranché pour son avenir avec Man United.

Paul Pogba prêt à s’offrir un nouveau challenge

Au terme de six années bien remplies à Old Trafford, Paul Pogba semble arriver au bout de son second voyage avec Manchester United. Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain se dirige tout droit vers un départ du club anglais. D’après les informations recueillies par le média transalpin Calciomercato, l’international français aurait pris la résolution de ne pas prolonger son engagement.

Malgré l’insistance de sa direction avec un salaire qui ferait de lui l’un des plus gros revenus de la Premier League, le champion du monde 2018 n’aurait aucune intention de rester avec les Red Devils la saison prochaine. À bientôt 29 ans, l’ancien joueur de la Juventus Turin voudrait quitter Manchester United afin de s’offrir un nouveau challenge. Placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone et de la Juventus Turin, Paul Pogba a déjà une idée pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Le prochain club de Pogba déjà connu ?

Toujours selon Calciomercato, la Juventus Turin serait intéressée par un retour de son ancien joueur. Toutefois, l’énorme salaire promis à Paul Pogba par les autres prétendants, notamment le Paris Saint-Germain, pourrait dissuader la Vieille Dame dans ce dossier. Le média italien explique notamment que les Bianconeri ne seraient pas enclins à offrir un salaire pharaonique à Pogba pour le convaincre de revenir dans le Piémont.

D’ailleurs, Mino Raiola, l’agent du numéro 6 de Man United, déclarait en novembre dernier concernant son retour à la Juventus Turin : « Rêver est gratuit, celui qui ne rêve pas est mort. Je n'interdis à personne de rêver, je le fais tous les jours, alors rêvons, c'est bon pour nous. Nous verrons ensuite s'ils deviennent réalité. » En Angleterre, The Telegraph assure que même si le Real Madrid et la Juve sont en mesure de séduire le coéquipier de Cristiano Ronaldo, le PSG apparaît à ce jour comme son prochain point de chute le plus probable.

Une tendance confirmée ces derniers jours par l’ancien international français Nicolas Anelka. « Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu'il s'éclate et montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. J'ai discuté avec lui il y a six mois et il ne serait pas contre venir », a confié le consultant sur RMC Sport.